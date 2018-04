Robert Pattinson per Dior | è il volto del nuovo profumo Dior Homme Sport

Robert Pattinson - sempre più sperimentale - ci (ri)prova con l’horror : Dal fantasy romantico al fantasy-horror: Robert Pattinson sembra non voler farsi mancare nulla da quando ha dismesso i panni del vampiro sexy e pop della saga Twilight, quasi fosse un passato da cui redimersi. Le sue scelte? Per lo più indie e sperimentali. Tranne l’ultima, che lo riporta al genere ma in chiave più classica e meno teen. L’attore è infatti appena entrato nel cast di The Lighthouse, nuovo progetto RT Features, scritto ...

#Berlinale68 Damsel. Incontro con Mia Wasikowska e Robert Pattinson : ... ho amato tantissimo lavorare con Claire Denis, , e questo è un ottimo momento perché c'è lo streaming. Nel corso della mia carriera per me è diventato sempre più fondamentale trovare ruoli originali ...

Festival di Berlino 2018 - Robert Pattinson e Mia Wasikowska con la campagna #MeToo. Fischi al film loro Damsel : Robert Pattinson e Mia Wasikowska sostengono #MeToo e tutte le attività a sostegno delle donne abusate che hanno deciso di fare coming out. Lo fanno sapere dalla Berlinale dove sono i divi di giornata in quanto protagonisti della commedia western Damsel diretta dai fratelli Zellner, oggi in concorso. “Sono stata in Australia quasi tutto il periodo da quando #MeToo è esploso, ma fin dall’inizio ho dato il mio sostegno, anche se da lontano da ...

TWILIGHT/ Su La5 il film con Kristen Stewart e Robert Pattinson (oggi - 15 febbraio 2018) : TWILIGHT, il film in onda su La5 oggi, giovedì 15 febbraio 2018. Nel cast: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Peter Facinelli ed Elizabeth Reaser, alla regia Catherine Hardwicke. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:15:00 GMT)