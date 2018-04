Rivelata la data di uscita di Spider-Man di Insomniac

Xbox One : Rivelata la data di lancio del nuovo sistema di avatar : Quasi un anno fa, durante l'E3 2017, Microsoft ha annunciato l'arrivo di un sistema avatar nuovo di zecca, che sostituirà quello vecchio risalente addirittura all'epoca di Xbox 360. Dopo una manciata di rinvii, oggi la compagnia ha rivelato la data di lancio dei nuovi avatar, che arriveranno per tutti gli utenti Xbox Live nel corso di aprile.Come riporta Eurogamer.net, coloro che partecipano al programma Insider potranno provare in anteprima il ...

Ufficiale Call of Duty Black Ops 4 - data di uscita Rivelata da Activision : L'avevamo detto ma Activision ha anticipato tutti: Call of Duty Black Ops 4 è Ufficiale, lo riporta VentureBeat. I rumor in effetti si stavano susseguendo da settimane: a partire dalla star dell’NBA James Harden che, prima della partita contro gli Oklahoma City Thunder, ha indossato un cappellino dove si vede chiaramente il logo di un probabile Call of Duty Black Ops 4 e Kotaku inoltre ha confermato che il logo è proprio quello. Ma c'è stato ...

Rivelata la data d'uscita di Galaxy S9? : Non è ancora chiaro se queste date si riferiscano al solo mercato sudcoreano , o se siano da considerarsi valide per tutto il mondo, anche se Samsung è solita rilasciare i propri device ...

Dragon's Crown Pro : Rivelata la data d'uscita per il mercato occidentale : Atlus e Vanillaware hanno recentemente annunciato con un comunicato la data d'uscita per il mercato occidentale di Dragon's Crown Pro, la riedizione dell'action RPG che potrà contare su tante nuove funzionalità.Il gioco sarà disponibile in versione fisica e digitale per PS4 e PS4 Pro a partire dal 15 maggio 2018, e includerà il supporto al 4K, il cross-play, il passaggio dei salvataggi tra le differenti piattaforme e un comparto audio ...

Rivelata la data d'uscita di Into the Breach - nuovo titolo dagli autori di Faster than Light : Mentre l'umanità è impegnata a lanciare auto sportive nello spazio profondo del sistema solare, nel futuro distopico di Into the Breach dovremo combattere con tutte le nostre forze per salvare il nostro caro pianeta da una razza aliena ostile. Come riporta Eurogamer.net il gioco, sviluppato da Subset Games, già autori di FTL: Faster than Light, ha ora una data di uscita, fissata per il 27 febbraio 2018 su PC via Steam, GOG e Humble Store.Into ...

Rivelata la data di uscita di Chuchel - il nuovo titolo dagli autori di Botanicula : Amanita Design, il team di sviluppo dietro ad alcune produzioni come Botanicula e Samorost, ha pubblicato oggi un nuovo trailer per Chuchel, il loro nuovo peculiare titolo, che ne ha rivelato la data d'uscita.Come riporta Rock Paper Shotgun, Chuchel sarà disponibile per PC via Steam, GOG e Humble Store a partire dal 7 marzo 2018. In futuro sono previste versioni anche per il mercato mobile. Il trailer con la quale è stata annunciata la data ...

Rivelata l'attesa data di uscita di Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games ha finalmente annunciato una data d'uscita ufficiale per Red Dead Redemption 2, che sarà disponibile a partire dal prossimo 26 ottobre per PS4 e Xbox One.L'annuncio è comparso sul sito ufficiale di Rockstar, che si è scusata inoltre per il ritardo con il quale il gioco colpirà gli scaffali in autunno. "Ci scusiamo per questo ritardo", recita il comunicato. "Mentre speravamo di poter pubblicare il gioco prima, abbiamo avuto bisogno ...

Darkest Dungeon : Rivelata la data d'uscita su Xbox One : Red Hook Studios ha recentemente annunciato la data d'uscita per la versione Xbox One di Darkest Dungeon, un RPG Dungeon crawler che fu inizialmente reso disponibile nel 2016 in esclusiva per PS4, PS Vita e PC. In seguito all'arrivo sul mercato della versione Switch del gioco, avvenuto lo scorso 18 gennaio, la versione Xbox One era l'ultima quindi che mancava all'appello.Come riporta Xbox Achievements, Darkest Dungeon sarà disponibile per Xbox ...

Game Of Thrones : finalmente la data dell'ultima stagione è stata Rivelata Video : Una delle serie di maggior successo degli ultimi anni [Video]è senza dubbio #Game of Thrones. Una tra le serie più amate e te, basata sui libri di George R. R. Martin, è riuscita a catturare l'attenzione di migliaia e migliaia di spettatori desiderosi di vedere la grande stagione finale. Scontri epici, fantastici e mozzafiato che ci terranno ancorati allo schermo ancora una volta, in attesa della grande battaglia finale. Ad annunciarlo, ...