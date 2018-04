meteoweb.eu

: Ritorno all’Appennino: “I giovani pieni di entusiasmo riprendono in mano le case dei nonni. Abbiamo avuto 50 anni d… - Barcellonameteo : Ritorno all’Appennino: “I giovani pieni di entusiasmo riprendono in mano le case dei nonni. Abbiamo avuto 50 anni d… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) “C’è un. Sì, lo vedo, anche se certamente sono cosciente che non si tratta di grandi numeri. Però ho realmente incontratodi, cheinledei nonni, e dopo aver studiato e viaggiato,idealmente le redini di un tempo che si è perduto. Abbiamo avuto 50 anni di oblio, ma ora qualcosa si muove”. Lo ha affermato il regista Alessandro Scillitani, autore del noto docu-film “sui Monti Naviganti” tratto dal viaggio di Paolo Rumiz. Il regista il 6 Aprile sarà al Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche in programma dal 6 all’8 a Gambarie, località sciistica in Santo Stefano in Aspromonte. L’autore ha attraversato i borghi dell’Appennino rifacendo il viaggio con lo stesso Rumiz. Il regista incontrerà la stampa, le guide ed i cittadini, il 6 Aprile alle ore 18 e 30 presso l’Hotel Miramonti, con ...