Ritagliò i punti premio da due confezioni di cracker | Cassazione | “Giusto licenziare la

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Le telecamere del supermercato in cui lavorava l’avevano ripresa mentre ritagliava ida duedidel Mulino Bianco, rimettendo poi sullo scaffale le due scatole ‘derubate’ dei bollini, mentre faceva una spesa di 300 euro. Ma tanto è bastato per rompere il vincolo fiduciario tra una cassiera e l’azienda, secondo la, che oggi ha confermato il licenziamento per giusta causa della dipendente della Cooperativa Adriatica. Il legale della donna ha provato a sostenere la tesi di una sproporzione tra il comportamento contestato, di piccola entità, e la massima sanzione disciplinare che le era stata inflitta con la perdita del posto di lavoro. Secondo la difesa, sarebbe bastata una sanzione meno grave, come stabilito in primo grado dal Tribunale che aveva annullato il licenziamento. La Corte Suprema, che ha accolto il ricorso del ...