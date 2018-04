Rischio aumento Iva nel 2019

Tasse - l'appello di Unimpresa : nei prossimi tre anni Rischio aumento Iva : Il nuovo governo deve disinnescare una mina fiscale da oltre 60 miliardi di euro. Nei prossimi tre anni sono in arrivo 30 miliardi in più di Tasse che corrispondono all'aggravio Iva che farà salire il ...

Quanto pesa il Rischio di aumento dell’Iva sulla spesa delle famiglie : L’aumento automatico dell’Iva potrebbe costare, in media, 317 euro in più alle famiglie italiane nel 2019. Con un carico più pesante sui single e sulle coppie senza figli e – a livello territoriale – sui residenti nelle regioni del Nord e del Centro...

Valanghe in Lombardia : in Valtellina Rischio “marcato 3” in aumento : Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia, il rischio di Valanghe è attualmente “3 marcato” su una scala che va da 1 a 5, in ulteriore aumento. Su molti pendii delle alpi Retiche e Orobie centrali, oltre che sul gruppo montuoso dell’Adamello, si segnala elevato il pericolo di slavine da medie e grosse dimensioni, anche con il passaggio di un solo sci-alpinista. ...

Aumento IVA 2019 : Rischio 23 miliardi di consumi in meno in 3 anni : Serve una scelta politica condivisa per eliminare, una volta per tutte, questa spada di Damocle che pende sull'economia e ipoteca le leggi di Bilancio fin dal 2011'.

Iva - Rischio aumento. Ma potrebbe costarci molto caro : 23 miliardi di consumi in meno in 3 anni : PIL A rischio FRENATA Le conseguenze sulla crescita della nostra economia sarebbero significative . In particolare, sulla base delle relazioni storiche si stima una riduzione della crescita in ...

Aumento Iva dal 2019 - pericolo stangata : 'Fino a +1000 euro a famiglia' - consumi a Rischio : ... perché le famiglie hanno reagito all'Aumento dei prezzi al dettaglio riducendo i consumi, con conseguenze drastiche per il commercio e l'economia del paese'. Reddito di cittadinanza, Sud e ...

Aumento Iva dal 2019 - pericolo stangata : "Fino a +1000 euro a famiglia" - consumi a Rischio : Un eventuale incremento delle aliquote Iva a partire dal 2019 produrrebbe una stangata per gli italiani pari a +791 euro annui a famiglia solo di costi diretti. Lo afferma il Codacons, commentando lo...

Burian bis in arrivo. Neve e ghiaccio - Rischio cadute in aumento : di Medicina e Traumatologia dello Sport presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, specialista in Ortopedia e Medicina dello Sport anche quando il primo soccorso avvenga in ...

Ocse : "Rischio debito da aumento tassi" : 16.45 L'Ocse lancia l'allarme per una ripresa del debito. L'aumento dei tassi di interesse pone "una sfida significativa" ai bilanci dei Paesi. Nei Paesi Ocse, quest'anno,il debito è salito a 45mila miliardi di dollari;nel 2008 era di 25 mila.Con l'atteso rialzo del costo del denaro,i costi per finanziare il debito aumenteranno, pesando sui bilanci e con pericoli per la ripresa economica. L'Ocse stima che i governi dell'area dovranno ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Ocse : allarme debito - aumento tassi Rischio per bilanci Stati (23 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: allarme debito, Ocse "con interessi alti rischio per bilanci degli Stati". Europa è spaventata per il rischio delle elezioni italiane. (23 febbraio 2018).(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Cocse : Rischio debito da aumento tassi : ANSA, - NEW YORK, 23 FEB - L'Ocse lancia l'allarme debito: con l'aumento dei tassi di interesse pone una ''sfida significativa'' sui bilanci dei paesi. Il debito nei paesi Ocse quest'anno sale a 45.

Centesimi 1 o 2 - monete fine ufficiale. E prezzi a Rischio forte di aumento per consumatori : Nonostante lo stop al conio, il corso legale delle monetine resta in vigore finché si passerà alla loro naturale sparizione per mancato utilizzo..

Tumori : uno studio rivela il legame tra junk food e un aumento del Rischio : Accusato di moltissimi ‘peccati’, dall’ipertensione all’ipercolesterolemia, ai chili di troppo per citarne alcuni, il ‘cibo spazzatura’ è ora sotto la lente per un aumentato rischio di Tumori. A individuare un legame tra il junk food, in particolare gli alimenti ‘ultra lavorati’, e il rischio di cancro in generale e di quello al seno in particolare è uno studio pubblicato sul ‘British Medical ...