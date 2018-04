Rio Tinto | crollano le quotazioni

Exploit di Rio Tinto : Brilla il Gruppo minerario anglo-australiano , che passa di mano con un aumento del 2,26%. La tendenza ad una settimana di Rio Tinto è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento ...

Il Rinoceronte bianco non è estinto - ma la sottospecie settentRionale sì : La morte di Sudan, l’ultimo Rinoceronte bianco settentrionale maschio rimasto sul pianeta, ha scosso gli animi e portato molta gente ad interessarsi di un argomento complesso come la protezione delle specie a rischio. Ora sono rimaste in vita solo due femmine, Fatu e Najin, e si sta pensando di tentare la riproduzione in vitro. Purtroppo le informazioni naturalistiche divulgate dai mass media sono sovente incomplete o parzialmente errate e ...

Karate - Premier League 2018 : kata tinto d’azzurro a Rotterdam! Italia maschile in tRionfo - terzo posto per Luca Maresca : Un trio spettacolare colora Rotterdam d’azzurro. GianLuca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia hanno conquistato la vittoria nella gara a squadre del kata, valida per la terza tappa della Premier League 2018 di Karate. Gli azzurri hanno letteralmente dominato la sfida con l’Iran, sconfitto 5-0 nella finale, che ha coronato un percorso avviato superando 3-2 al primo turno un altro team iraniano, per poi battere 4-1 la Croazia e ...

Il funerale a portata di click per dire addio al propRio caro estinto : La rete funeraria italiana è il primo network di imprese specializzate, operanti nel mondo del funerale mediamente da oltre 30 anni, che mette insieme le migliori eccellenze per offrire risposte e ...

Astrobiologia : Marte è sulla Terra - nel Rio Tinto in Spagna [VIDEO] : Se la vita può sopravvivere e prosperare nel Rio Tinto, potrebbe esserci vita anche su Marte o sulle lune di Giove e Saturno? Cerchiamo di scoprirlo seguendo le ricerche degli scienziati del Centro di Astrobiologia di Madrid. Jeremy Wilks presenta una nuova puntata della rubrica “Space”: “Benvenuti a Space, qui dal Centro di Astrobiologia di Madrid. Gli scienziati passano il loro tempo a cercare segni di vita su altre lune e ...

Scatto rialzista per Rio Tinto : Brillante rialzo per il Gruppo minerario anglo-australiano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,69%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

DEBORA CAPRioGLIO/ "Da Kinski e Tinto Brass al matrimonio : così è iniziata la mia seconda vita" : DEBORA CAPRIOGLIO:l'attrice ospite di Marco Liorni a La Vita in Diretta ha ripercorso le tappe principali della sua vita. Dall'incontro con Kinski al film con Tinto Brass, fino al matrimonio(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 19:05:00 GMT)