Rigopiano | Pasquetta a spasso tra le macerie dell' hotel | ancora una volta

Rigopiano - a Pasquetta ‘turismo macabro’ tra le macerie dell’hotel travolto dalla valanga. “Selfie e barbecue - denunciamo” : Pic-nic con barbecue, palloni, selfie e qualcuno che ha portato via un pezzo della Spa. Turismo macabro sul quale adesso sono in corso accertamenti dei carabinieri, già intervenuti a Pasquetta nella zona dell’hotel Rigopiano, nel quale morirono 29 persone sotto una valanga, per fermare chi stava trascorrendo la giornata nell’area attorno alla struttura crollata il 18 gennaio 2017. Una zona sotto sequestro, ma comunque di facile ...

