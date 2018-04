RIFORMA PENSIONI Nuovo appello per varare la nona salvaguardia ultime notizie

RIFORMA pensioni/ Fino a dieci anni di anticipo grazie alla Rita (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Fino a 10 anni di anticipo grazie alla Rita. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 aprile(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 13:59:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ I rischi nel taglio dei vitalizi (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 4 aprile. I rischi nel taglio dei vitalizi dei politici. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:21:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Movimento Opzione donna contro Quota 41 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Movimento Opzione donna contro Quota 41. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 aprile(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:47:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI fattibile : anzianità senza aspettativa di vita e flessibilità Video : Partono le consultazioni del Presidente Mattarella per la formazione del nuovo Esecutivo e tutti i lavoratori che chiedono novita' in materia pensionistica sono in attesa. Mai come questa volta le sorti del Governo sembrano andare in parallelo con quelle della previdenza perché i due schieramenti che hanno vinto le elezioni, il Centrodestra come coalizione e il Movimento 5 Stelle come partito, sembrano convinti a cancellare la tanto antipatica ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Brambilla spiega gli errori della Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 4 aprile. Alberto Brambilla spiega gli errori della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI fattibile : anzianità senza aspettativa di vita e flessibilità : Partono le consultazioni del Presidente Mattarella per la formazione del nuovo Esecutivo e tutti i lavoratori che chiedono novità in materia pensionistica sono in attesa. Mai come questa volta le sorti del Governo sembrano andare in parallelo con quelle della previdenza perché i due schieramenti che hanno vinto le elezioni, il Centrodestra come coalizione e il Movimento 5 Stelle come partito, sembrano convinti a cancellare la tanto antipatica ...

RIFORMA pensioni/ Dati Inps - il commento di Roberto Fico (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Dati Inps, il commento di Roberto Fico. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:59:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli e le priorità donne ed esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Ghiselli e le priorità donne ed esodati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:24:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Asse M5s-Lega anche sui vitalizi? (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Possibile Asse tra Lega e Movimento 5 Stelle anche sui vitalizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 14:56:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Legge Fornero e crisi della sinistra (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 3 aprile. Legge Fornero e crisi della sinistra, parla Enrico Rossi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:01:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Per la flessibilità spesi meno soldi che per i derivati del Tesoro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Per la flessibilità spesi meno soldi che per i derivati del Tesoro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 aprile(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:07:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 - Damiano mette d'accordo Lega e M5s : La RIFORMA delle PENSIONI sembra essere uno degli obiettivi delle forze che hanno vinto le elezioni, Lega e M5s, attraverso il sistema delle quote. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 06:07:00 GMT)GIOVANI E LAVORO/ La tripla sfida per il nuovo governo, di G. FabiCONSIGLI NON RICHIESTI/ Quando evitare i colloqui di lavoro al buio, di L. Brambilla

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli attacchi ai pensionati secondo la Cida (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 3 aprile. Le parole di Giorgio Ambrogioni, Presidente della Cida. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Dati Inps - via dal lavoro a 63 - 5 anni : il commento di Proietti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Dati Inps, via dal lavoro a 63,5 anni: il commento di Proietti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:46:00 GMT)