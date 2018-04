Rifiuti Catania | differenziata all' anno zero

Appalti Rifiuti : arrestati funzionari e imprenditori a Catania - Roma e Milano : La Dia di Catania sta eseguendo in queste ore una serie di misure cautelari non solo nel capoluogo etneo, ma anche a Roma e Milano . I destinatari dei provvedimenti sono imprenditori che operano nel settore Ecologia e Ambiente, oltre a funzionari pubblici che hanno un ruolo importante nel Comune di Catania . L’accusa nei confronti degli indagati è di aver commesso reati contro la Pubblica amministrazione. Nel mirino del dirette dal capo centro ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : appalto Rifiuti - arresti a Roma - Catania e Milano (16 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: crolla ponte a Miami, Lazio avanti in Europa League (16 marzo). Tragedia in Florida per il crollo di un ponte pedonale, biancocelesti bene in Coppa(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 10:26:00 GMT)