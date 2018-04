Repubblica caccia Odifreddi Scalfari e la fake-intervista al Papa | ‘terremoto politico’

ODIFREDDI CACCIATO DA Repubblica / Scalfari smontato su intervista Papa : ecco perché Calabresi lo allontana : ODIFREDDI CACCIATO da REPUBBLICA : fatale il post su Scalfari e la fake intervista al Papa . “La verità non interessa!”, il duro attacco del matematico, silurato dal direttore Calabresi (Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Odifreddi cacciato da "Repubblica" : finita come doveva finire. Il direttore di Repubblica Mario Calabresi ha accompagnato alla porta Piergiorgio Odifreddi. Fine della collaborazione. Addio e ognuno per la sua strada. Passi per le ...