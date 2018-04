Regione Sicilia | un dipendente regionale su 5 ha un parente da aiutare o è sindacalista

Sicilia : contratto Trenitalia-Regione - ok a proposte M5S : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Nuovi vagoni, previsione di più consistenti penali in caso di disservizi, maggior numero di corse, potenziamento della officine meccaniche di assistenza per i vagoni a Palermo, Messina e Siracusa. Sono alcune delle richieste targate M5S e inserite nel nuovo contratto di

Legge 104 - scandalo in Sicilia : dipendenti Regione adottati da anziani malati : dipendenti della #Regione Sicilia si sarebbero fatti adottare da anziani malati per poter usufruire dei permessi previsti dalla #Legge 104 per l’assistenza ai familiari disabili. La denuncia viene direttamente dal neo governatore Nello #Musumeci che ha sollevato il velo su quello che sarebbe un vera e propria truffa perpetrata ai danni delle casse regionali e dell’Inps [VIDEO]. Viene così sollevato il velo su una tecnica dei ‘furbetti’ che ...

Sicilia : Anci in commissione Ars - Orlando 'Svolta nei rapporti con Regione' : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Una "svolta positiva" nel rapporto fra autonomie locali e governo della Regione. Così il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando ha commentato l'audizione di questa mattina in commissione BilAncio dell'Ars, alla presenza del governatore Nello Musumeci e degli assesso

Sicilia : Cracolici (Pd) - bandi su misura alla Regione - Musumeci li ritiri : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "I bandi per l’individuazione di due dirigenti regionali sono stati scritti su misura, vanno ritirati". Così il deputato regionale del Pd Antonello Cracolici che ha presentato una interrogazione al presidente della Regione ed all’assessore alla Funzione pubblica per chi

Sicilia - Musumeci : “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” : Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” Continua a leggere

Regione Sicilia - Musumeci : 'Ci sono dipendenti che si sono fatti adottare per avere la 104' : In Sicilia ci sono dipendenti della Regione che si sono fatti adottare da anziani malati per potere beneficiare della legge 104 per l'assistenza. A denunciarlo è il presidente della Regione Siciliana, ...

Sicilia : convenzione Regione-vigili del fuoco - domani audizione in commissione Ars : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Il rinnovo della convenzione tra la Regione Siciliana e i vigili del fuoco sarà al centro dell’audizione di domani, mercoledì 4 aprile, alle 12, in commissione Ambiente all'Ars. Prevista la presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, del dirigente generale del

MIUR : Mobilità e dispersione scolastica nella Regione Sicilia : Interessanti novità giungono dal MIUR, il quale starebbe studiando un’importante intesa con la Regione Sicilia riguardo il caso dei docenti fuori sede. E’ bene sapere che su un totale di 3.530 nuovi posti, alla Sicilia sono stati riservati solo 117 posti (di cui, 92 alla scuola dell’infanzia). Il presidente Nello Musumeci ha dichiarato che con […] L'articolo MIUR: Mobilità e dispersione scolastica nella Regione Sicilia ...

Sicilia : Ugl - Regione ratifichi contratto lavoratori Riscossione : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - "i lavoratori di Riscossione Sicilia chiedono chiedono con fermezza al presidente della regione Siciliana Nello Musumeci e all'assessore all'Economia Gaetano Armao l'immediata ratifica del contratto di categoria". Ad affermarlo è Francesco Barillà, coordinatore regiona

Catanzaro-Catania : divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Sicilia : Per la gara Catanzaro-Catania, in programma sabato 31 marzo 2018 allo stadio “Nicola Ceravolo“, il Prefetto della Provincia di Catanzaro

Sicilia : Pagliaro (Cgil) - in finanziaria misure insufficienti per Regione in caduta libera : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Nella legge di stabilità per il 2018 c’è quello che non dovrebbe esserci e non c’è quello che dovrebbe esserci". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro. "Nonostante la promessa che non avremmo avuto una legge omnibus - sottolinea -

Aria di crisi alla Regione Siciliana : 23.26 L'assemblea regionale Siciliana ha bocciato con 32 sì contro 32 no il documento di programmazione economica e finanziAria 2018-2020. Presenti in 65, un deputato regionale non ha votato. Il testo torna in commissione Bilancio. Per la giunta di Nello Musumeci si aggrava con questo voto il rischio di non avere numeri per garantire una maggioranza. Già un mese fa la manovra economica era stata congelata con la proroga dell'esercizio ...

