Regione Sicilia | Musumeci | ' Ci sono dipendenti che si sono fatti adottare per avere la

Sicilia : convenzione Regione-vigili del fuoco - domani audizione in commissione Ars : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Il rinnovo della convenzione tra la Regione Siciliana e i vigili del fuoco sarà al centro dell’audizione di domani, mercoledì 4 aprile, alle 12, in commissione Ambiente all'Ars. Prevista la presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, del dirigente generale del

MIUR : Mobilità e dispersione scolastica nella Regione Sicilia : Interessanti novità giungono dal MIUR, il quale starebbe studiando un’importante intesa con la Regione Sicilia riguardo il caso dei docenti fuori sede. E’ bene sapere che su un totale di 3.530 nuovi posti, alla Sicilia sono stati riservati solo 117 posti (di cui, 92 alla scuola dell’infanzia). Il presidente Nello Musumeci ha dichiarato che con […] L'articolo MIUR: Mobilità e dispersione scolastica nella Regione Sicilia ...

Sicilia : Ugl - Regione ratifichi contratto lavoratori Riscossione : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - "i lavoratori di Riscossione Sicilia chiedono chiedono con fermezza al presidente della regione Siciliana Nello Musumeci e all'assessore all'Economia Gaetano Armao l'immediata ratifica del contratto di categoria". Ad affermarlo è Francesco Barillà, coordinatore regiona

Catanzaro-Catania : divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Sicilia : Per la gara Catanzaro-Catania, in programma sabato 31 marzo 2018 allo stadio “Nicola Ceravolo“, il Prefetto della Provincia di Catanzaro

Sicilia : Pagliaro (Cgil) - in finanziaria misure insufficienti per Regione in caduta libera : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Nella legge di stabilità per il 2018 c’è quello che non dovrebbe esserci e non c’è quello che dovrebbe esserci". Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil Sicilia Michele Pagliaro. "Nonostante la promessa che non avremmo avuto una legge omnibus - sottolinea -

Aria di crisi alla Regione Siciliana : 23.26 L'assemblea regionale Siciliana ha bocciato con 32 sì contro 32 no il documento di programmazione economica e finanziAria 2018-2020. Presenti in 65, un deputato regionale non ha votato. Il testo torna in commissione Bilancio. Per la giunta di Nello Musumeci si aggrava con questo voto il rischio di non avere numeri per garantire una maggioranza. Già un mese fa la manovra economica era stata congelata con la proroga dell'esercizio ...

Sicilia : inchiesta su vendita beni Regione - M5S - 'Armao riferisca in Aula' : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Il ruolo di Armao sullo scandalo dei beni della Regione svenduti va chiarito con urgenza. L’assessore, finito nelle carte della procura di Agrigento, secondo quanto riporta oggi Repubblica, venga a riferire in aula prima della finanziaria". Così il deputato del M5S al

Regione Sicilia - in tre mesi approvate soltanto tre leggi : Regione Sicilia, in tre mesi approvate soltanto tre leggi Quinta Colonna si occupa della nuova bufera sull’Assemblea regionale Siciliana Continua a leggere

Povertà : in Sicilia rischio esclusione oltre 55% - Alleanza chiede piano Regione : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Un piano regionale contro la Povertà. E' questo il primo punto dell'agenda di proposte per la Sicilia messa a punto dall'Alleanza nazionale contro la Povertà, l'organismo formato da 19 organizzazioni impegnate sul fronte del contrasto al disagio sociale. Riunita ieri a

Regione Sicilia - in tre mesi approvate soltanto tre leggi : A tre mesi dall'insediamento della nuova maggioranza nell' Assemblea regionale Siciliana sono appena tre le leggi approvate. Una media di una ogni trenta giorni. Una situazione che punta il dito ...

Forum ANSA con il presidente della Regione Sicilia : Si terrà a Roma alle 18, il Forum con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. L'evento si svolgerà nella sede dell'Agenzia.

Sgarbi dopo 3 mesi ha già perso il lavoro in Regione Sicilia : Vittorio Sgarbi, assessore ai Beni Culturali in Sicilia lascerà l'incarico nella giunta Musumeci. Lo spiega in un video