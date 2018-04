Regione Lazio | salta elezione segretario M5S | lite tra pentastellati

Regione Lazio : Insediato nuovo Consiglio : Saluti con Parisi e Lombardi, nessun cenno con Pirozzi Roma – Il primo Consiglio regionale del Lazio dell’undicesima legislatura si e’ Insediato . Il governatore, Nicola Zingaretti, entrando in Aula ha salutato i neo consiglieri. Strette di mano con gli sfidanti alla presidenza Stefano Parisi e Roberta Lombardi. Nessun cenno, invece, con Sergio Pirozzi, rimasto seduto in disparte per alcuni minuti. Folla all’interno ...

Regione Lazio - Zingaretti chiude l’accordo con M5s e Forza Italia : fiducia a tempo per un anno. Ma verifica tra 6 mesi : Un periodo di prova di un anno, con verifica semestrale. È a tempo la fiducia che il Movimento 5 Stelle in primis e Forza Italia a ruota si apprestano ad assegnare a Nicola Zingaretti e alla sua non-maggioranza di centrosinistra. Questo il risultato delle consultazioni che, nelle ultime 48 ore, il neo rieletto presidente della Regione Lazio ha portato a termine con i leader delle opposizioni. Zingaretti ha incassato anche l’indisponibilità di ...

Regione Lazio - strappo di Leu : 'Non entriamo in giunta - Zingaretti ci ha ignorati' : 'Liberi e uguali del Lazio ritiene che non ci siano le condizioni politiche per la partecipazione alla giunta regionale'. Così in una nota i coordinatori di LeU Lazio Angelo Fredda e Piero Latino. '...

Regione Lazio - nel concorso per addetti al 112 corsia preferenziale per i collaboratori di ex consiglieri e assessori : Mancano poche ore al termine ultimo per la presentazione delle domande (27 marzo), e ormai nei corridoi del consiglio regionale del Lazio non si parla d’altro. La questione che sta animando la Pisana, più delle strategie politiche di Nicola Zingaretti & co., è il concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 115 addetti al servizio 112, il numero unico delle emergenze introdotto nel 2015, i cui operatori raccolgono i ...

Due conferme e sette esordienti, quattro donne e cinque uomini. Età media degli assessori, 46 anni. Nicola Zingaretti ha varato la giunta del mandato bis dopo...

Concorso Regione Lazio e ANAC per 150 diplomati-laureati : ecco come candidarsi : Dopo gli aggiornamenti sui prossimi concorsi in agenzia delle Entrate e del Concorso pubblico per 2300 allievi Carabinieri ecco un nuovo aggiornamento per tutti coloro che voglio partecipare a pubbliche selezioni. In questo mese di marzo segnaliamo infatti due interessanti bandi rivolti sia a chi è in possesso di diploma di scuola secondaria superiore; sia a chi ha la laurea in Giurisprudenza e scienze politiche. Vediamo quindi per ciascun bando ...

Lazio - dopo Raggi anche Lombardi apre a Zingaretti : prove d’intesa nella Regione laboratorio del “compromesso” M5s – Pd : prove d’intesa nel Lazio fra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Tentativi di “convergenza” e “collaborazione” che potrebbero diventare il laboratorio per un accordo anche in Parlamento. dopo l’apertura del consigliere uscente Devid Porrello e la visita “programmatica” di Nicola Zingaretti in Campidoglio, il nuovo passo in direzione del disgelo lo compie Roberta Lombardi, candidata pentastellata sconfitta proprio dal neo rieletto ...

Concorso Regione Lazio per diplomati : 115 assunzioni a tempo indeterminato : Sarà il 29 marzo 2018 l'ultimo giorno utile per tutti i diplomati che intendono partecipare al Concorso pubblico indetto dalla Regione Lazio, funzionale all'assunzione a tempo indeterminato di 115 assistenti tecnici. Le figure selezionate saranno chiamate a svolgere determinate mansioni, quali:...Continua a leggere

Roma – Meloni: primo atto di FDI a Pisana sarà quello di presentare mozione sfiducia a Zingaretti Roma – Di seguito le parole di Giorgia...

Ancora disagi per i pendolari. Il Comitato si rivolge alla Regione Lazio : La polemica corre Ancora su rotaia, almeno per il Comitato Pendolari che in una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Lazio si fa portavoce dell'ennesimo disservizio riscontrato dai ...

Regione Lazio : c'è un piano per far cadere Nicola Zingaretti e tornare al voto : Nicola Zingaretti, lo scorso 4 marzo, è stato rieletto presidente della Regione Lazio, ma ancor prima che la sua giunta regionale prenda forma, ci sarebbe un piano - messo in atto da Centrodestra e Movimento Cinque Stelle - per farlo decadere. A rivelarlo è il quotidiano romano Il Messaggero. Rievocazione del metodo Marino Secondo il giornalista Simone Canettieri, infatti, tutto è pronto per applicare lo stesso sistema che nel 2015 ha portato ...