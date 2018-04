Reggio Emilia Brescia Info streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket

Diretta / Olimpia Milano Reggio Emilia (risultato live 64-59) info streaming video e tv : match sul filo : Diretta Olimpia Milano Reggio Emilia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Big match in Serie A1: la EA7 comanda la classifica, Grisson Bon a caccia dei playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:57:00 GMT)

Olimpia Milano Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Olimpia Milano Reggio Emilia, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Big match in Serie A1: la EA7 comanda la classifica, Grisson Bon a caccia dei playoff(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:37:00 GMT)

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Milano attende Reggio Emilia. Venezia-Avellino super posticipo! : Sarà un sabato di grande Basket. Tutta la Serie A, a parte Venezia ed Avellino, scendono in campo domani, anticipando di un giorno rispetto al solito calendario per la Pasqua. Si comincia, dunque, alle 17.00 con il match tra la Fiat Torino e la The Flexx Pistoia. I piemontesi devono riscattare il ko dello scorso turno e cercano punti fondamentali nella lotta playoff, mentre i toscani sono reduci dalla splendida vittoria contro Venezia, che ha ...

Reggio Emilia - anziani lasciati sporchi e percossi : 14 indagati : anziani lasciati sporchi per ore, senza rispondere alle loro richieste se non con insulti, vessazioni psicologiche e percosse, anche con pugni al volto. Sono i comportamenti che la Procura di Reggio Emilia e i carabinieri contestano a 13 operatrici sociosanitarie e alla coordinatrice di una struttura per anziani comunale di Reggio Emilia, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e accreditata a una cooperativa.

Reggio Emilia - scontro tra furgone e auto : 11 feriti - gravi due bimbi di 5 e 7 anni : È di 11 feriti, di cui 10 in codice rosso, il bilancio di un incidente verificatosi la scorsa notte al confine tra Reggio Emilia e CorReggio. In rianimazione sono finiti due bimbi di 5 e 7 anni, insieme ad una donna di 58, ma sono rimasti coinvolti nello scontro anche un neonato e un'altra bimba di 9.Continua a leggere

Reggiana - oggi la manifestazione contro Sassuolo e Mapei. Il corteo ha sfilato per Reggio Emilia : Eliminato il Cagliari per 1-0 Sassuolo che colpaccio, 2-1 all'Udinese e tre punti d'oro nella lotta retrocessione Dove vedere Udinese-Sassuolo, diretta live e streaming 17 marzo 2018 Udinese-Sassuolo:...

Studente di Reggio Emilia scopre una nuova specie di insetto : si chiamerà come lui : Michele Violi ha scoperto una nuova specie di insetto mai classificata finora: si chiamerà come lui, 'Lathrobium violii'.Continua a leggere