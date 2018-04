Recensione Huawei P20 Pro | qualità fotografica elevata per uno smartphone

laragnatelanews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Oggi vi presentiamo lacompleta dell’attesissimo top di gamma di: il P20 Pro. Come recita il titolo ci troviamo di fronte ad unoche potremmo considerare il miglior camera phone del momento.d’altro canto per sottolineare il deciso passo in avanti del suoi top di gamma ha abbandonato il classica numerazione progressiva dei suoi(iniziata dalP6 del 2014) ed è passata direttamente al 20, che caratterizza tutta la famiglia P20 usando il termine di “rinascimento della fotocamera”, per sottolineare una rivoluzione in atto con questo modello. In effetti per molti aspetti è così anche se ormai le differenze con gli altri top di gamma sono davvero minime. Esteticamente è realizzato con materiali premium e la somiglianza con l’iPhone X è evidente, a partire dalla presenza della notch che ha ...