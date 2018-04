Real Madrid | sono pronti i 400 milioni di euro per strappare Neymar al Psg

Esordio col botto di Canale 20 : i dati d’ascolto di Juventus-Real Madrid - la partita vince la serata tv! : L’azzardo di Mediaset è stato premiato da una valanga di ascolti. Il Biscione aveva infatti deciso di trasmettere Juventus-Real Madrid in diretta tv su Canale 20, abbandonando la sicurezza di Canale 5 con l’obiettivo di inaugurare la nuova rete con un big match di Champions League. I risultati sono stati sbalorditivi, il pubblico è sbarcato in massa sul nuovo spazio televisivo non riscontrando difficoltà nel digerire la grande novità ...

Canale 20 Mediaset - ottimi ascolti per il debutto con Juventus-Real Madrid : Mediaset voleva che il nuovo Canale 20 fosse conosciuto, nel giorno del suo debutto, da più persone possibili, e così è stato. La strategia di aprire le trasmissioni del nuovo Canale con la partita di andata dei quarti di Champions League tra Juventus e Real Madrid (vinta dalla squadra spagnola per 3-0, con una fantastica doppietta di Cristiano Ronaldo) ha ripagato con ascolti da rete generalista. ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - CR7 affonda i bianconeri. Sparisce ancora Dybala : è realmente un top player? : Juventus-Real Madrid 0-3- Una notte da incubo per la Juventus. Il Real Madrid impone il suo verdetto vanificando le speranze di qualificazione dei bianconeri già nei primi 90 minuti del doppio confronto. Un Cristiano Ronaldo formato illegale asfalta la retroguardia juventina. Standing ovation per l’attaccante portoghese da parte di tutto l’Allianz Stadium. Il gol in […] L'articolo Juventus-Real Madrid 0-3, CR7 affonda i ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : “ringrazio i tifosi juventini” : “Ringrazio molto i tifosi della Juventus”: Cristiano Ronaldo risponde così agli applausi sportivissimi con cui gli annichiliti supporter della Juve ieri sera hanno accolto lo spettacolare gol con cui il campione portoghese ha messo il sigillo a una serata che per i bianconeri si è conclusa malissimo, con lo 0-3 casalingo contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions. Non capita tutti i giorni, nemmeno a ...

Juventus-Real Madrid : Allegri - scelta disperata. Un crollo quasi naturale : I l conto è arrivato tutto insieme, la Juve sta ancora a guardarlo. Una differenza che non era prevedibile, cominciata subito dopo 3 minuti, un gol che ha condizionato tutto ma non giustifica niente. ...

Ascolti TV | Martedì 3 Aprile 2018. Vince Juve-Real Madrid sul 20 (6 - 6 mln – 23.35%) - Isola 21.2% - male Questo Nostro Amore (12.7%) : Cristiano Ronaldo Su Rai1 la seconda puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.360.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.093.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video.000 spettatori ...

Juventus-Real Madrid - Cristiano Ronaldo : “non ho mai visto una cosa del genere” : Juventus-Real Madrid, dominio Blancos nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League, qualificazione in semifinale ipotecata. Grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore di una gol capolavoro con ovazione del pubblico. Ecco le dichiarazioni del portoghese: “Credo che si tratti del goal più bello di tutta la mia carriera : una volta ne feci uno con la Nazionale ed il pallone entrò dopo aver preso il palo, ma ...

Juve-Real Madrid - la moviola : Casemiro - mano fuori area; Dybala - l'espulsione ci sta : Di Caro: "Ronaldo gioca un altro sport e chiude il ciclo della BBC" simulazione? - Il primo tempo si chiude con il giallo per simulazione per Dybala: decisione giusta, l'argentino si lascia cadere. ...

