Real Madrid | Cristiano Ronaldo | ' Standing ovation? Grazie ai tifosi della Juventus'

Juve-Real Madrid - la moviola : Casemiro - mano fuori area; Dybala - l'espulsione ci sta : Di Caro: "Ronaldo gioca un altro sport e chiude il ciclo della BBC" simulazione? - Il primo tempo si chiude con il giallo per simulazione per Dybala: decisione giusta, l'argentino si lascia cadere. ...

Barcellona-Roma - gli occhi del Real Madrid per spiare Alisson : Alisson , portiere della Roma , si è rivelato come uno dei punti di forza dei giallorossi alla sua prima stagione da titolare, tanto da venir considerato tra i migliori al mondo. E questa sera ha l'...

VIDEO/ Juventus-Real Madrid (0-3) : highlights e gol. Allegri : risultato bugiardo (Champions League - quarti) : VIDEO Juventus Real Madrid (0-3): highlights e gol della partita di Champions League che ha visto il trionfo degli uomini di Zidane all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 08:57:00 GMT)

'Ma da quale pianeta arrivate?'. La stampa spagnola celebra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo : I numeri della partita raccontano della forza di una squadra, il Real Madrid, che sembra provenire da un altro mondo e giocare un altro sport. Una squadra 'diabolique' . Abola, il più importante ...

“Ma da quale pianeta arrivate?”. La stampa spagnola celebra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo : “Cristiano conquista il cielo”. Il titolo di Marca allude all’immortalità ed è la perfetta descrizione del gol, e della carriera, di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, ieri, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ha chiuso la porta ai desideri d’impresa di una Juve annichilita dalla forza e dalla personalità di un Real Madrid quasi invincibile. Tre gol e ...

Juventus-Real Madrid - le novità di Mediaset per seguire l'evento del 3 aprile Video : La #Juventus, dopo la vittoria per 3-1 contro il Milan [Video], maturata nella scorsa giornata di campionato, è pronta per affrontare l'andata dei quarti di finale di #Champions League contro il #Real Madrid. La grande sfida è in programma martedì 3 aprile all'Allianz Stadium, la casa dei bianconeri. Per gli uomini di Allegri sara' importante partire col piede giusto per cercare di portare a casa la vittoria in questa prima sfida. Il Real ...

Real Madrid - Ronaldo : "Gol fantastico - grazie ai tifosi della Juve" : "Sì, è stato un gol straordinario". A fine partita, Cristiano Ronaldo si gode quella che è stata una serata fantastica e i due gol meravigliosi che hanno demolito la Juventus. Il protagonista assoluto ...

Diretta Juve-Real Madrid oggi in tv e streaming gratis : ecco dove vederla live Video : Grande attesa oggi 3 aprile per il big match [Video]di Champions league tra Juventus e Real Madrid in programma alle 20.45 presso lo Stadium di Torino che per l'occasione sara' colmo di tifosi, pronti a sostenere la squadra bianconera in questo primo match dei quarti di finale della competizione calcistica. Una partita che si preannuncia attesissima, anche se sulla carta sembrerebbe che il Real Madrid questa sera abbia diverse chance di vincere ...

Juventus-Real Madrid - il delirio di Allegri : “abbiamo fatto una buona partita - a Madrid per giocarcela” : Juventus-Real Madrid, brutta sconfitta da parte dei bianconeri che possono considerarsi fuori dalla Champions League dopo lo 0-3 dell’andata. Ecco le dichiarazioni di Allegri a Premium Sport: “Quando giochi contro queste squadre devi anche essere fortunato per limitarli. Eravamo fermi sul primo gol, ma per un’ora abbiamo fatto una buona partita. Stasera ci è capitato di tutti contro: Dybala sfiora il gol su punizione e poi loro ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - gol d'antologia di Cristiano Ronaldo Video : Serata negativa per la #Juventus, che fra le mura amiche crolla nell'andata dei quarti di finale [Video] di Champions league. Tre gol, pesanti come macigni per Buffon e compagni, consentono al #Real Madrid di pensare gia' alla semifinale. Primo tempo dominato dai bianconeri, che pagano a caro prezzo uno svarione difensivo: da distanza ravvicinata, anticipando pure un compagno di squadra, #Cristiano Ronaldo non perdona: 0-1. Vani i tentativi dei ...

Allegri : 'Real Madrid devastante - Juve anche sfortunata' : 'Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, davanti avevamo il più forte centravanti al mondo, questa sera ha segnato per la decima partita consecutiva in Champions - ha sottolineato il tecnico - ...

