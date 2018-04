Ravenna espugna Salò | ennesimo colpo in trasferta | salvezza blindata

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna monumentale! Espugnata Ankara al golden set - si vola in Finale : Ravenna ha compiuto l’impresa e si è qualificata alla Finale delle Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi si sono letteralmente superati e hanno sovvertito il pronostico della vigilia ribaltando la sconfitta per 3-0 maturata la scorsa settimana al Pala De Andrè. I ragazzi di coach Soli hanno espugnato Ankara battendo il Maliye Piyango per 3-1 (25-22; 22-25; 25-19; 25-19) e ...