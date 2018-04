Randstad Employer Brand svela imprese italiane più attrattive : Milano, 4 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Quali sono le imprese italiane più attrattive per i potenziali dipendenti? Lo decreterà il Randstad Employer Brand 2018, il riconoscimento con cui Randstad – secondo operatore al mondo nel mercato dei servizi per le risorse umane – premia le aziende in cui gli italiani preferirebbero lavorare, sulla base della più completa e rappresentativa ricerca mondiale di Employer Branding. Il premio, ...