Rally | Mondiale 2018 | in Corsica riparte il duello serrato tra Sebastien Ogier e Thierry

Rally Messico - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier trionfa sullo sterrato messicano. Dani Sordo è secondo - Sebastien Loeb chiude in quinta piazza : L’equipaggio della Ford Fiesta M-Sport composto dal francese, campione del mondo in carica, Sebastien Ogier e da Julien Ingrassia conquista il successo finale del Rally del Messico, primo appuntamento della stagione sullo sterrato del WRC 2018. Ogier bissa così la vittoria ottenuta a Montecarlo disputando un weekend ai limiti della perfezione, sfruttando al meglio i problemi altrui e mettendo in evidenza una grande costanza di rendimento. ...

Mondiale Rally - In Messico vince Sébastien Ogier : Sébastien Ogier vince il Rally del Messico e si riprende la leadership del Mondiale. Il pilota francese della M-Sport ha preceduto la Hyundai di Daniel Sordo e la Citroën di Kris Meeke. Solo quinto Sébastien Loeb: dopo aver condotto la gara, una foratura gli ha fatto perdere la possibilità di trionfare al suo ritorno nella categoria.Seconda vittoria stagionale. Si era già imposto a Monte Carlo, inaugurando al meglio la stagione 2018. Ogier si è ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier domina la giornata e vola al comando - Dani Sordo e Sebastien Loeb perdono terreno : Il sabato del Rally del Messico potrebbe aver deciso la gara centroamericana nel suo complesso. Il campione del mondo in carica Sebastien Ogier, infatti, ha disputato una giornata quasi perfetta e ha preso il comando della classifica, approfittando, anche, dei problemi altrui. Il rientrante Sebastien Loeb, dopo un inizio di sabato eccellente, è incappato in un problema ad una gomma e ha perso oltre 2 minuti, mentre l’ex leader, Dani Sordo, ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : Dani Sordo prende il comando - ma Sebastien Loeb è ad un passo - male Neuville : Dopo una prima giornata del Rally del Messico decisamente intensa, è lo spagnolo Dani Sorso a comandare la classifica generale con 7.2 secondi sul rientrante Sebastien Loeb. Il nove volte consecutive campione del mondo è tornato alle gare come se niente fosse e ha subito dimostrato di poter competere per la vittoria finale. Terza posizione per Ott Tanak a 11.0 secondi dalla vetta, mentre è quarto Kris Meeke a 25.0. Solamente quinto, e con un ...

Rally del Messico 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e orario (Mondiale Wrc - oggi 9 marzo) : diretta Rally del Messico 2018, info Streaming video e tv. Terza tappa del Mondiale Wrc 2018, si corre sullo sterrato attorno a Leon (oggi venerdì 9 marzo)(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 05:42:00 GMT)

Rally Messico - Mondiale 2018 : sfida Neuville-Ogier sullo sterrato ed il ritorno di Sébastien Loeb : Torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa sbarcando in centro America con la quindicesima edizione del Rally del Messico. Riparte dunque il grande confronto tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier, vincitori rispettivamente del Rally di Svezia e del Rally di Montecarlo, con una corsa che nasconde sempre grandi insidie. Sono proprio i due contendenti a rappresentare i favoriti per il successo in terra messicana, anche se la scorsa edizione, ricca di ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa sbarcando in centro America con la quindicesima edizione del Rally del Messico. Riparte dunque la grande sfida tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier, vincitori rispettivamente del Rally di Svezia e del Rally di Montecarlo con una corsa che nasconde sempre grandi insidie. Sono proprio i due contendenti a rappresentare i favoriti per il successo in terra messicana, anche se la scorsa edizione, ricca di colpi ...

Mondiale Rally - Neuville e la Hyundai vincono in Svezia : La Hyundai festeggia il primo successo stagionale grazie a una bella prestazione di Thierry Neuville: il belga, autore di una gara magistrale, si è aggiudicato il Rally di Svezia precedendo la Citroën C3 di Craig Breen e l'altra i20 Coupé del compagno di squadra Andreas Mikkelsen.La i20 competitiva sulla neve. Fin dalle prime battute è stato chiaro che la Hyundai aveva tra le mani l'opportunità di portarsi a casa un risultato degno di nota. ...

Rally Svezia - Mondiale 2018 : Thierry Neuville non sbaglia - centra il trionfo davanti a Breen e Mikkelsen - e vola al comando della classifica generale : Thierry Neuville (Hyundai i20) si sblocca e vince il Rally di Svezia, dopo diverse occasioni mancate negli ultimi mesi. Il belga gestisce nel migliore dei modi il suo vantaggio nell’ultima giornata di gara, chiude al terzo posto anche il Power Stage finale e, con questi punti, balza al comando della classifica del Mondiale 2018. Alle sue spalle, con poco meno di 20 secondi di differenza, si classifica l’irlandese Craig Breen (Citroen ...

Rally Svezia - Mondiale 2018 : Thierry Neuville allunga dopo la seconda giornata. Craig Breen all’inseguimento : Giornata lunghissima al Rally di Svezia, con ben otto speciali disputate sempre in condizioni di neve. Il protagonista della prima parte è stato il nordirlandese Craig Breen, che si è portato in seconda posizione. Nel pomeriggio, però, è venuto fuori Thierry Neuville: il belga ha infatti vinto tre prove (quattro con quella del mattino), chiudendo il sabato con un buon margine sul rivale. Interessante, poi, anche la lotta tra Andreas Mikkelsen e ...

Rally Svezia - Mondiale 2018 : Thierry Neuville vola sulla neve - ma Mikkelsen e Paddon sono vicini. Ogier precipita in classifica : La prima giornata del Rally di Svezia è stata dominata dalla neve, copiosa ai lati delle strade, e da Thierry Neuville (Hyundai i20). Il belga, infatti, ha preso il comando della classifica nelle prime fasi di questo venerdì, domando le condizioni al limite delle strade scandivane, e non mollandolo più. Al secondo posto tiene duro il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) che completa il percorso odierno con appena 4.9 secondi di distacco dal ...

Rally Svezia - Mondiale 2018 : tutti a caccia di Sebastien Ogier tra i ghiacci scandinavi : Dopo il primo appuntamento di questo Mondiale Rally 2018 nel Principato di Monaco, si torna a gareggiare puntando decisamente più a nord, verso la Svezia. I piloti, infatti, dovranno cimentarsi tra temperature rigide, ghiaccio e neve nel cuore della scandinavia, dato che sono previste anche escursioni in territorio norvegese con sette tappe. Il grande favorito è, ovviamente, il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che questa gara se l’è ...

Rally Svezia - Mondiale 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo l’antipasto rappresentato dal Rally di Montecarlo vinto, per la quinta volta consecutiva, dal francese Sebastien Ogier, torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa puntando decisamente a nord, ovvero con lo spettacolare Rally di Svezia, giunto alla edizione numero 65. Nella terra del ghiaccio e della neve i piloti si metteranno immediatamente alla caccia del cinque volte campione del mondo che, come dimostrato a Montecarlo, non ha la minima ...