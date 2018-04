Ragazzina di 15 anni travolta e uccisa da un treno

Una Ragazzina di tredici anni si è tolta la vita in provincia di Agrigento : Una ragazzina di tredici anni si è tolta la vita, impiccandosi. E' accaduto in provincia di Agrigento. Una vigilia di Pasqua funestata da una brutta notizia. Una tragedia che si è consumata nelle ...

“Ma tu sei ebrea?”. Umiliata davanti a tutti - a 7 anni - in classe : prima quella domanda - apparentemente banale. Poi ecco cosa è successo a questa Ragazzina - terrorizzata. Un caso che è la spia di un problema molto diffuso (purtroppo) : Una domanda fatta in classe da un bambino alla sua compagna di scuola, in seconda elementare. “Ma tu sei ebrea?”. Lei, 7 anni, ha risposto di sì, spiegando anche nel dettaglio che suo papà è di fede ebraica anche se non praticante. Una risposta che ha però scatenato una vera e propria persecuzione nei suoi confronti, con insulti ad alta voce, prese in giro e poi spintoni e minacce. Una scena grottesca della quale si sono resi ...

Violenza sessuale su una Ragazzina di 12 anni : arrestato uomo di 36 anni : Le accuse sono pesantissime. Avrebbe abusato di una ragazzina di dodici anni di Monza: un uomo di 36 anni di origine brasiliana con precedenti per reati specifici, è finito in manette, arrestato...

In Paraguay una Ragazzina di 14 anni " stuprata e incinta " è morta durante il parto : Rosalía Vega, direttrice della sezione paraguaiana di Amnesty International, ha dichiarato: «Siamo un paese che non ha un'educazione sessuale basata sulla scienza. Le autorità approfittano della ...

Sabrin - Ragazzina di 14 anni scomparsa a Roma : Sabrin ha 14 anni ed è scomparsa da Roma. Di lei non si hanno notizie dallo scorso 28 febbraio: ospite di una casa famiglia in zona Corso Trieste, quel giorno è uscita dalla struttura...

Ragazzina accoltellata per rapina : i responsabili hanno 10 e 14 anni : di Nico Falco Sono stati identificati i responsabili della rapina alla Ragazzina di 15 anni, ferita con una coltellata intorno alle 20.45 di sabato sera in viale Campi Flegrei. Sono due ragazzini di ...

10 anni - accoltella Ragazzina a Napoli : ANSA, - Napoli, 5 MAR - Ha solo 10 anni il responsabile del ferimento con un coltello, avvenuto sabato a Napoli, di una ragazza di 15, intervenuta in soccorso della sorella 14enne. Ad identificarlo ...

Ragazzina di 14 anni scappa di casa col tutor - la madre : "Hanno una relazione" : Ore d'ansia in Germania. Da quattro giorni si erano perse le tracce della 14enne Caciele Schoening e del suo giovane tutore di 24 anni, Alex Kessler, e nei loro confronti era scattata una ricerca...

Aiuta il fidanzato a violentare una Ragazzina : condannata a sei anni di carcere : Aiuta il fidanzato a violentare una ragazzina: condannata a sei anni di carcere Gemma Hill, 33enne britannica, è stata incastrata dalla chat con l’uomo, a sua volta condannato a 11 anni di carcere. Entrambi si sono dichiarati colpevoli.Continua a leggere Gemma Hill, 33enne britannica, è stata incastrata dalla chat con l’uomo, a sua volta condannato […] L'articolo Aiuta il fidanzato a violentare una ragazzina: condannata a sei ...

Ragazzina DI 11 ANNI PARTORISCE - INCINTA DEL FRATELLO 14ENNE/ Il figlio sta bene - il padre svela la verità : INCINTA del FRATELLO a 11 ANNI a Murcia, in Spagna: il parto in una storia di degrado familiare, i genitori non si erano accorti della gravidanza della RAGAZZINA(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:35:00 GMT)

Lo smartphone cade nella vasca - Ragazzina di 12 anni muore fulminata : Una studentessa è morta fulminata nella vasca da bagno quando il suo smartphone in carica è caduto nell'acqua. Secondo quanto si legge sul 'Mail online' Kseniya P, 12enne...

ALESSIA MANCINI / Video : "Non sono più la Ragazzina di sedici anni di Non è la Rai" (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI posta su Instagram una foto assieme al marito Flavio Montrucchio in cui si prepara per il grande appuntamento dei reality estremi: l'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:25:00 GMT)