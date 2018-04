Ragazza di 15 anni investita da un treno a Torino Inutili i tentativi di rianimarla

Altamura - Pasquetta tragica : auto contro albero - muore Ragazza di 21 anni : Una ragazza di 21 anni, Veronica Varvera, è morta e quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 23 anni, sono rimasti feriti in maniera grave in un incidente stradale avvenuto ieri, al rientro a casa della ...

Storia della Ragazza cieca che da dieci anni va a scuola senza ausili : Da dieci anni va a scuola senza ausili specifici per la sua cecità. Il calvario di una sedicenne di Vibo Valentia continua nonostante le sentenze a suo favore del Tar e del Consiglio di Stato. Una Storia lunga, che mette in evidenza carenze e anche paradossi della nostra amministrazione pubblica. Come quando alla ragazzina vengono affiancati ben tre insegnanti di sostegno, e non uno come previsto dalla legge, ma tutti e tre privi di ...

Violentò una Ragazza di 17 anni in un vagone del treno - arrestato 25enne marocchino. Un prete lo difese : "Non provo pietà per lei" : In manette. Gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna hanno arrestato Dhabi Amine, 25enne marocchino, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una minorenne. L'episodio...

Catania - Ragazza di 25 anni muore per il morbillo : Maria Concetta Messina, una ragazza di 25 anni, è morta a causa del morbillo all'Ospedale Garibaldi di Catania. Il decesso è avvenuto nella giornata di lunedì scorso e, come racconta il quotidiano La Sicilia, la giovane, mamma di una piccola di due anni, era arrivata il 23 marzo al pronto soccorso. Dopo un periodo trascorso in astanteria e il trasferimento in osservazione intensiva, le sue condizioni si sono aggravate velocemente. La ragazza ...

“Ho venduto la mia verginità a un attore. Ora sono ricchissima” : a 26 anni - la scelta di questa Ragazza che ha fatto infuriare il web. A comprare la sua prima volta - una star di Hollywood : La notizia aveva fatto il giro dei social tempo fa, quando sulla falsariga di quanto fatto da altre ragazze lei aveva deciso di mettere in vendita in rete la sua verginità, concedendosi all’uomo pronto a spendere di più per portarla a letto. Jasmin aveva così dato il via a un’accesissima e discussa asta sul sito Cinderella Escort, portale che già in passato era stato usato per simili “offerte” e del quale molti ...

Catania - Ragazza di 25 anni muore in ospedale per il morbillo. La madre : “Me l’hanno ammazzata” : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta lunedì per le complicanze da morbillo all’ospedale Garibaldi di Catania. La giovane era arrivata in pronto soccorso il 23 marzo scorso: dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva – riferisce il quotidiano La Sicilia – le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Subito è stata trasferita in rianimazione. I familiari hanno presentato una ...

Desio - pedina e molesta una Ragazza di 19 anni : lei chiama il 112 e gli impedisce di scappare - arrestato 28enne : L'aggressione in stazione. Le minacce dell'uomo ascoltate in diretta dal numero unico per le emergenze. L'uomo ha cercato di strappare la borsa alla giovane e...

Ragazza di 19 anni palpeggiata in stazione - dopo una lite lui minaccia di tagliarsi le vene : Violenza sessuale in stazione a Desio. Vittima delle molestie ina Ragazza di 19 anni, inseguita e palpeggiata da un 28enne tunisino ora in stato di fermo. Tutto è iniziato intorno alle 19.30...