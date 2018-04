Raffica di scioperi dei trasporti dal 10 al 20 aprile 2018 : Sono veramente tanti gli gli scioperi dei trasporti locali e nazionali in programma dal 10 al 20 aprile 2018 in tutta la penisola. Oltre allo stop dei mezzi pubblici, ci sarà uno sciopero nazionale negli aeroporti di tutta Italia. scioperi trasporti da Nord a Sud Il primo sciopero ci sarà martedì 10 aprile 2018 e interesserà il personale della società Busitalia Veneto, che si asterrà dal lavoro per quattro ore con varie modalità. Il giorno ...

