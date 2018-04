wired

: Radiazioni e arte nell’opera di Phillip Stearns #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Radiazioni e arte nell’opera di Phillip Stearns #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Si intitola A Chandelier For One of Many Possible Ends l’installazione artistica diche rileva e palesa, grazie a dei contatori Geiger collegati a delle luci al neon, lepresenti nell’ambiente. Nell’opera dile 92 luci sono controllate dai contatori ed emettono differenti gradi di luminosità in risposta alla quantità diregistrate dagli strumenti. Esposta nel 2015 al Burchfield Penney Art Center in Buffalo (NY) l’opera ha una peculiarità nascosta: nel caso che le sue luci siano tutte accese e a luminosità costante, ogni essere vivente presente morirebbe per l’esposizione allerilevate. Ti è piaciuto? Guarda anche Skalar, la gigantesca installazione luminosa dello studio WhiteVoid.nell’opera diWired.