Raccolta fondi per un festival di street-art

'Una statua per Gigi Riva' - continua la Raccolta fondi : ROMA - continua con successo l'operazione 'Una statua per Gigi Riva' l'uomo, il campione, il sardo. Si tratta di una iniziativa di un gruppo di professionisti e appassionati cagliaritani che ha ...

FOGGIA - EGIZIANO ARRESTATO PER TERRORISMO/ “Sgozzate gli infedeli” : bimbi indottrinati - la Raccolta fondi Isis : TERRORISMO, FOGGIA: ARRESTATO presidente moschea Al Dawa. Ultime notizie Isis: un 58enne EGIZIANO è finito in manette nell'ambito dell'operazione "Bad Teacher".(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Pattinaggio - birre spillate e Raccolta fondi su internet : così il Fiumicello è riuscito a conquistare il bronzo mondiale : In mezzo alla palestra c’era quella scatola con la scritta “Italia”. Dentro, le tute e i borsoni della Nazionale che significavano una cosa sola: rappresentare il proprio Paese ai campionati del mondo. Un sogno. Matteo De Sabbata racconta a Ilfattoquotidiano.it di quella scatola, di quella tuta, e ammette che il ricordo “ancora oggi un po’ mi fa ridere e un po’ mi commuove”. Ventidue anni, nato a Udine, Matteo è un atleta del gruppo ...

Fundraising - tra dono e metodo : come realizzare un piano di Raccolta fondi : Il Fundraising, non solo come strumento di raccolta fondi, ma anche come modalità di approccio e di lavoro che attraverso valori, strategie e tecniche stimola l’attivazione di risorse e la creazione di valore, sta acquisendo uno spazio sempre maggiore e suscita l’interesse di tante organizzazioni che fino a qualche anno fa non lo consideravano così determinante. Il Fundraising ha delle potenzialità immense e può funzionare laddove nessun altro ...

Un’automobile per Manuel - la Raccolta fondi per il bimbo affetto da linfoma cistico bilaterale : Manuel, un bambino nato a Milano meno di 4 anni fa, è affetto da linfangioma cistico bilaterale, una malattia rara. Quando aveva soli dieci giorni di vita è stato sottoposto a un delicato intervento di asportazione di piccolissime cisti che andavano dalla regione mandibolare al pavimento orale, fino alla regione linguale. Il decorso post-operatorio è apparso sin da subito complicato e, ad appena due settimane dal primo intervento, la presenza di ...

Raccolta fondi per Manuel - nato con una malattia rara : 'Voglio una vita normale' : La vita di Manuel è cambiata il 24 giugno del 2014, quando è venuto al mondo in un ospedale di Milano e i medici gli hanno diagnosticato un 'linfangioma cistico bilaterale'. Una malattia rara che gli ...

Bimbo perde il papà : Raccolta fondi a scuola per aiutare la famiglia : Gara di solidarietà a scuola per aiutare la famiglia di un Bimbo, il cui papà è venuto a mancare improvvisamente per un arresto cardiaco. La morte dell'uomo, già tragica di per sé, ha infatti...

Ruthie Ann Miles / L’attrice di Broadway travolta da un’auto : una Raccolta fondi per le famiglie delle vittime : L’attrice Ruthie Ann Miles, nota soprattutto come interprete di musical, incinta, è stata travolta da una macchina. Morta la figlia di quattro anni e il figlio di un’amica che era con lei.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:31:00 GMT)

Uno maggio a Taranto - corsa alla Raccolta fondi : appelli di Negramaro - Levante & Co. : Servono 50mila euro, finora ne sono stati raccolti oltre 10mila su Musicraiser: l'appuntamento con la direzione artistica di Roy Paci, Diodato e Michele...

L'account Twitter satirico di Kaz Hirai chiude con una Raccolta fondi : Uno dei profili Twitter satirici più amati dai videogiocatori è sicuramente quello di KazHiraiCEO, L'account che finge di appartenere all'amministratore delegato di Sony e che spesso commenta con accesa ironia i più disparati fatti di cronaca relativi all'industria. L'utente anonimo che gestisce L'account aveva già annunciato di volerlo chiudere nel 2018, e ha recentemente scelto di farlo nel segno della beneficenza."Come il PlayStation Network, ...

Taranto - al via la Raccolta fondi per il contro-concertone del 1 maggio : i contributi di Agnelli - Marrone - Paci e Levante : Dopo un anno di stop per la concomitanza con le elezioni comunali, il Comitato Liberi e Pensanti vuole riportare a Taranto il concerto Uno maggio Libero e Pensante. E per farlo ha lanciato una campagna di crowdfunding, alla quale hanno già dato il sostegno molti artisti tra i quali Manuel Agnelli, Levante, Emma Marrone, Roy Paci e Brunori Sas. “I costi del concerto sono tanti e non possiamo sostenerli da soli – spiegano gli organizzatori ...

Rex - ferito mentre proteggeva il padrone : Raccolta fondi online per curarlo : E' diventato un eroe, nella vita e anche in Rete, il cane Rex, che è rimasto ferito nel tentativo di proteggere il suo padroncino di 16 anni ...

Raccolta fondi per i defibrillatori : Inizio spettacoli ore 21.00.L'ingresso è libero. Bibbona è cardioprotetta Un altro defibrillatore a Marina di Cecina I ladri rubano il defibrillatore Tweet

Siria - Mezzaluna rossa Kurdistan lancia la Raccolta fondi per Afrin. L’appello di Zerocalcare : “Ecco cosa possiamo fare” : L’onlus Mezzaluna rossa Curda lancia una campagna di crowdfunding per aiutare la popolazione del distretto Afrin, sotto le bombe turche dal 20 gennaio. Tra i testimonial il fumettista Zerocalcare, che per promuovere la raccolta fondi ha girato un breve video: “Ci chiediamo spesso cosa possiamo fare per aiutare una situazione così lontana. Ecco una delle cose che si possono fare è partecipare a questa raccolta fondi”. Con i ...