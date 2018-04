R101 | Lucilla Agosti si spoglia durante un' intervista ai 5SOS | fan in rivolta video

blogo

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Un'di ordinaria follia, quella registrata negli studi didalla band australiana 5 Seconds Of Summer. La settimana scorsa, in concomitanza con il loro concerto al Fabrique di Milano e con l'uscita dell'ultimo singolo Want You Back, i quattro ragazzi hanno incontratoper un'promozionale che si è trasformata in qualcosa di diverso. A un certo punto, infatti, la speaker ha esortato i ragazzi arsi dei propri indumenti. "Voi siete già la band dell'estate ... Dai, d’estate fa molto caldo, togliamoci i vestiti. Che vi devo pregare?", ha detto, prima di farsi aiutare a slacciare la maglia, che poco dopo è volata via. Laè rimasta in quattro e quattrotto in reggiseno e l'imbarazzo nei volti di Luke, Calum, Michael e Ashton - che sono rimasti ben vestiti - si è fatto palpabile. "Dovevo anche togliermi i pantaloni, meno male che non me ...