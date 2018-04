Quirinale | in diretta streaming le consultazioni di Mattarella

Consultazioni - diretta dal Quirinale <br>Gli incontri di Mattarella : Ore 12:39 - Si è appena concluso il confronto tra Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella . Il Presidente emerito non si è fermato a parlare con i giornalisti, ha solo fatto una battuta uscendo. Ora ci sarà una pausa e alle 16 si comincia con gli incontri con le forze politiche. Ore 12: 15 - Il Presidente emerito Giorgio Napolitano è già arrivato per l'incontro con il suo successore.Ore 11:46 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha appena ...

Consultazioni - Mattarella incontra Casellati - Fico e Napolitano. la diretta del Quirinale : Al via stamattina alle 10.30 al Quirinale le Consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella . La prima a salire al Colle è stata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , alle 11.30 poi è stata la volta del presidente della Camera Roberto Fico ; alle 12.30 al presidente emerito Giorgio Napolitano. Dopo una pausa, alle 16 si riparte con il gruppo per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) del Senato; alle 16.45 il gruppo ...

Oggi Mattarella incontrerà i presidenti di Camera e Senato e quelli dei gruppi parlamentari più piccoli: come seguire la giornata in streaming