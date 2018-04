Quinto Romano | un' area cani divide il quartiere

ilgiorno

: IL 23 marzo scorso al 'Cenacolo Forense Sabino' si è tenuto un incontro a memoria del Prof. #MarioQuinto. Invitato… - ARNetMediation : IL 23 marzo scorso al 'Cenacolo Forense Sabino' si è tenuto un incontro a memoria del Prof. #MarioQuinto. Invitato… - maximilianzoppi : Foto appena pubblicata @ Quinto Romano - Canto_Quinto : RT @HuffPostItalia: 'La mia generazione ha fallito. Il suo unico dovere morale è scomparire'. Parla Oliviero Diliberto, che ora insegna dir… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Milano, 4 aprile 2018 - Non è ancora nata e già è al centro di una contesa. Parliamo dell'«della discordia» in fase di realizzazione in via Tofano di fronte al civico 4,: il ...