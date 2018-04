Quale governo? Nell' interesse dei molti | non dei soliti pochi

huffingtonpost

: Il M5S di fronte alla difficile scelta dell'alleato sul quale scaricare i futuri fallimenti del proprio governo. #Nonhacolpamia - vittoriozucconi : Il M5S di fronte alla difficile scelta dell'alleato sul quale scaricare i futuri fallimenti del proprio governo. #Nonhacolpamia - CarloCalenda : Marilena a me di quale sia la linea di Renzi interessa poco. Certamente è la linea di chi vuole preservare identità… - repubblica : Eugenio Scalfari: 'Se i sostenitori di quel che resta del Pd appoggiassero Di Maio il quale a sua volta appoggiasse… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Lo scenario politico ad oggi più probabile è la nascita uncon il sostegno di lega e Cinque Stelle. Che si tratti di uncon personalità terze e il sostegno gialloverde, o unDi Maio, con Salvini vice o ministro degli interni, che siano coinvolti altri pezzi del centrodestra o meno poco cambia. Ciascuna di queste ipotesi sarebbe una sciagura per chi spera in un cambiamento reale a vantaggio dei più deboli e non in una svolta autoritaria.Qualcuno dirà "la sciagura si è verificatae urne" oppure "è quel che vogliono gli italiani".Non è vero, o almeno è vero solo in parte. Il voto è estremamente contradditorio e come si suol dire non si possono mescolare le mele con le pere. Tanti elettori storicamente di sinistra hanno abbandonato il PD e ignorato Liberi e Uguali e Potere al Popolo ...