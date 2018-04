Putin da Erdogan Sul tavolo la Siria e il rilancio nucleare

Siria. Putin - Erdogan e Rohani trattano per spartirsi il Paese in zone d’influenza : Se Donald Trump ordina ai suoi generali di prepararsi al ritiro, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Rohani si siedono attorno al tavolo per spartirsi il Paese in zone d’influenza. Ad Ankara, il vertice dei leader di Russia, Turchia e Iran si conclude con l’impegno ad “accelerare gli sforzi” per far tacere le armi e promuovere una soluzione politica al conflitto. Che per il terzetto significa trovare la quadra su come ...

Un nuovo "Sykes-Picot". Summit Erdogan-Rohani-Putin ad Ankara - i vincitori varano la "pax siriana" : La triade del Medio Oriente ostenta la sua forza, specchio della inesistenza dell'Europa e della volontà di tirarsi fuori dal pantano siriano dell'America di Trump, impegnata com'è nella guerra commerciale col Dragone cinese. Quello sfoggiato da Vladimir Putin, Recep Tayyp Erdogan e Hassan Rohani è il sorriso dei vincitori della guerra siriana. Poco importa che la guerra, entrata nell'ottavo anno, ha reso quello siriano un ...

Siria : oggi ad Ankara il summit Erdogan-Putin-Rohani :

Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan - un'amicizia nucleare : Effetti speciali, mega delegazione al seguito. La diplomazia degli affari che spazia dal nucleare al gas alla vendita di sistemi d'arma, e che s'intreccia sempre più al patto di spartizione della Siria.Sorrisi, strette di mano, come si conviene ai due vincitori della "campagna di Siria": Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. La visita del presidente russo ad Ankara è qualcosa destinato a lasciare il segno nei tempi a venire. Non ...

Siria : summit Erdogan-Putin-Rohani - 4 mila agenti ad Ankara :

Turchia : Putin ad Ankara per incontrare Erdogan :

Telefonata tra Putin ed Erdogan : discussa la situazione in Siria - : Come osservato, i due presidenti hanno prestato particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione nel formato di Astana. "E' stata confermata la disponibilità a coordinare strettamente gli ...

Afrin - l'accordo Assad-curdi spiazza Erdogan. La questione sul tavolo di Putin : Afrin, la mossa del cavallo. Per dare scacco macco al "Sultano di Ankara" e mettere alla prova il "patto di Sochi". Se un campo di battaglia può essere metaforizzato in una scacchiera, la mossa che spiazza è quella compiuta dai curdi siriani delle Unità di Protezione Popolare (Ypg). L'intesa che sembra essere stata raggiunta dai vertici dell'Ypg e il regime di Damasco (confermata dalla tv di Stato siriana) perché ...

Siria - Putin e Erdogan soddisfatti per esito Congresso Sochi : sottolineando l'importanza dell'attuazione degli accordi raggiunti, che mirano al progresso effettivo della soluzione politica Siriana basata sulla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza