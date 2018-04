PUBG | gli sviluppatori sono al lavoro per impedire l' uso di mouse e tastiera ai giocatori

Battle Royale : Fortnite o PUBG - quale scegliere? : Entrambi i titoli vengono aggiornati costantemente e il pubblico di appassionati che giocano e seguono in streaming le partite del genere Battle Royale non accenna a diminuire. Di sicuro di qui a un ...

Battle Royale : Fortnite o PUBG - quale scegliere? : Uno dei modelli che si è imposto con prepotenza all’interno del panorama videoludico lo scorso anno è stato il cosiddetto Battle Royale, una tipologia a metà strada tra l’action e il survival che si basa sul concetto di “last man standing”. Il termine, mutuato dal film giapponese del 2000 diretto da Kinji Fukasaku e adattato dall’omonimo romanzo di Koushun Takami del 1996, ha visto un cospicuo numero di altri ...

Bluehole migliora le prestazioni e la stabilità di PUBG per Xbox One : PUBG, essendo un titolo molto giovane e in fase di game preview, presentava al lancio numerosi problemi grafici e soprattutto di fps su Xbox One, Xbox One S e addirittura anche sulla potentissima One X. Da allora, Bluehole, la software di PUBG, ha rilasciato diversi aggiornamenti correttivi; l’ultimo è stato distribuito proprio ieri e si tratta, per la precisione, della patch numero 11. Con il nuovo update, gli sviluppatori confermano di ...

Disponibile patch 11 per PUBG su Xbox One : lista miglioramenti alle prestazioni : L'ultima patch per PUBG, al secolo PlayerUnknown's Battlegrounds, è Disponibile su Xbox One. Come notato in precedenza, si tratta di una patch volta a correggere una lunga serie di bug: sono disponibili anche le note complete con tutti i dettagli. Da queste si evincono anche diversi miglioramenti alle prestazioni di PUBG con la patch 11, insieme a modifiche importanti per l'interfaccia utente. Sono state poi apportate modifiche alle texture ...

Problemi PUBG nell’ultimo update - un glitch favorisce i giocatori in fin di vita (video) : Una sfida che non conosce confini quella tra PUBG e Fortnite, i due Battle Royale che nel corso degli ultimi mesi hanno di fatto calamitato le attenzioni dei giocatori grazie a una formula videoludica assolutamente magnetica. I numeri, d'altro canto, non fanno altro che dare ragione ai rispettivi sviluppatori, con il mese di febbraio che ha fatto segnare per PUBG trenta milioni di giocatori totali e per Fortnite (che però può contare sulla ...

Fortnite sfida PUBG : qual è il miglior Battle Royale in circolazione? : La febbre da Fortnite e PlayerUnknown's Battleground (volgarmente conosciuto come PUBG) impazza letteralmente su ogni piattaforma per cui i due titoli sono stati rilasciati, con ognuno dei due che calamita le attenzioni dei giocatori che, volontariamente o anche solo per caso, sono caduti nella loro rete. Una rete fatta di gameplay magnetici e di sfide ardue da superare al fine di essere incoronati anche per una volta soltanto re del Battle ...