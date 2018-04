PS5 potrebbe essere basata su architettura AMD Navi con CPU Zen

eurogamer

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Si torna a parlare della futura console di casa Sony, "PlayStation 5", questa volta con delle nuove indiscrezioni provenienti dal sito Semiaccurate. Il sito in questione si è rivelato in passato abbastanza affidabile: nel 2012 svelò le reali specifiche dell'attuale PS4 e, in seguito, anticipò l'accordo tra Nintendo e NVIDIA per Nintendo Switch.Come riportato su Resetera, secondo Semiaccurate "PS5" farà uso dell'di AMD e monterà una CPU Zen a 8 Core, inoltre, sembranoconfermate le voci che vorrebbero alcuni team già in possesso dei kit di sviluppo.Le indiscrezioni confermerebbero Sony concentrata su PlayStation VR, la nuova console dovrebbedotata di una nuova versione del visore epredisposta per la realtà virtuale, integrando al suo interno tutto ciò che serve per il funzionamento di PSVR.Read more…