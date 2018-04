PROVE INVALSI AL VIA Le incognite sono l' inglese e il pc

PROVE INVALSI 2018/ Da oggi test online : inglese e matematica - ecco come si svolge : PROVE INVALSI 2018: da oggi test online per oltre 574mila ragazzi, ma c'è un computer ogni 2,5 di loro. Valeria Fedeli: “Buon lavoro studenti, grazie alle scuole per l'impegno”.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 05:50:00 GMT)

PROVE INVALSI TERZA MEDIA 2018: Online su Miur esempi di Italiano, Matematica e Inglese. Le ultime notizie e tutte le novità per gli studenti illustrate dal responsabile Roberto Ricci

Con la nota 2936 del 20 febbraio 2018, il Miur ha fornito indicazioni sulle Prove Invalsi, che dal 2017/18 costituiscono requisito di ammissione all'esame di Stato al termine del primo ciclo. Pur essendo ininfluente ai fini dell'ammissione all'Esame, il risultato conseguito delle Prove Invalsi verrà inserito nel curriculum dello studente. Prove Invalsi computer based (CBT): quando […]

PROVE INVALSI 2018, Bandi per osservatori esterni: chi può inviare la domanda. requisiti, procedura e scadenza. Le ultime notizie sulla selezione e gli aggiornamenti

Ormai la tecnologia e l'informatica stanno prendendo piede in ogni ambito, compreso quello scolastico come le Prove invalsi. Il cartaceo viene via via soppiantato dalle modalità digitali, forse per stare al passo coi tempi, e forse con la convinzione che si possa accelerare ogni procedura burocratica. Ma siamo davvero sicuri che le avanzate tecnologie non […]