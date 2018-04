Procura Figc | Arezzo deferito per irregolarità amministrative

Ultrà Juve - accolto ricorso Procura : si torna a corte Figc : Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso presentato dalla procura generale dello sport in merito alla vicenda riguardante la Juventus e i rapporti non consentiti con i tifosi, in riferimento alla decisione di annullare le sanzioni inflitti in primo grado ai dipendenti del club ...

Giuseppe Pecoraro - il Procuratore Figc si confessa da Gigi Marzullo : 'Speriamo che il Napoli vinca lo scudetto' : Il Procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro ha svelato il segreto di Pulcinella quando, ospite di Gigi Marzullo a Sottovoce su Rai1, ha confessato qual è la sua speranza per questo campionato: 'Il ...

Pecoraro / “Scudetto? Spero vinca il Napoli” - e i social si scatenano contro il Procuratore Figc : Pecoraro: “Scudetto? Spero vinca il Napoli”, e i social si scatenano contro il Procuratore Figc. L’uscita infelice del numero uno della Procura della Federcalcio fa scatenare i tifosi(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:37:00 GMT)

Il Procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro fa discutere : “scudetto al Napoli? Ce lo auguriamo…” [VIDEO] : Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro continua a fare molto discutere, dopo le accuse al presidente della Juventus Agnelli altre dichiarazioni che non faranno piacere ai bianconeri. Ospite da Gigi Marzullo nel programma Sottovoce ha dichiarato: “per quale squadra faccio il tifo? Domenica la mia squadre del cuore è il Napoli, gli altri giorni tutte le squadre sono uguali. Se il Napoli vincerà lo scudetto? Ce lo auguriamo, da ...

Milan - Cutrone rischia la squalifica : la Procura Figc chiede la prova tv : Milan, Cutrone rischia la squalifica: la Procura FIGC chiede la prova tv Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Cutrone rischia LA squalifica – Il Milan di Gennaro Gattuso ha ottenuto una bella vittoria ieri contro la Lazio. Un successo deciso anche da una rete, molto discussa, del giovane Cutrone. Il suo gol è stato viziato evidentemente da un fallo ...

Caso Anna Frank/ Lazio multata per insulti antisemiti - ma niente porte chiuse : la Procura Figc fa ricorso : Caso Anna Frank: Lazio multata per insulti antisemiti, ma niente porte chiuse. La Procura Figc fa ricorso: aveva chiesto 2 turni di squalifica per lo stadio capitolino(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 15:48:00 GMT)

Caso Anna Frank - 50 mila euro di multa alla Lazio. Niente porte chiuse. La Procura Figc fa ricorso : Cinquantamila euro di multa alla Lazio per insulti antisemiti: è questa -secondo quanto apprende l'Ansa- la decisione del Tribunale della Figc, in merito alla vicenda degli adesivi con l'immagine di ...

Caso Anna Frank - la Procura Figc chiede due turni a porte chiuse per la Lazio : “La Procura della Federcalcio ha chiesto due turni a porte chiuse e 50mila euro di ammenda per la Lazio”. Lo ha annunciato l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, al termine del processo sportivo relativo al Caso degli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma affissi allo stadio Olimpico a Lazio-Cagliari del 22 ottobre […] L'articolo Caso Anna Frank, la Procura Figc chiede due turni a porte chiuse per la Lazio ...

Caso Anna Frank - la Procura Figc chiede due turni a porte chiuse per la Lazio : “La Procura della Federcalcio ha chiesto due turni a porte chiuse e 50mila euro di ammenda per la Lazio”. Lo ha annunciato l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, al termine del processo sportivo relativo al Caso degli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma affissi allo stadio Olimpico a Lazio-Cagliari del 22 ottobre […] L'articolo Caso Anna Frank, la Procura Figc chiede due turni a porte chiuse per la Lazio ...

Lazio - adesivi di Anna Frank : Procura Figc chiede 2 turni a porte chiuse : Lazio, adesivi di Anna Frank: procura FIGC chiede 2 turni a porte chiuse Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, adesivi DI Anna Frank – La Lazio potrebbe rischiare di giocare 2 turni casalinghi a porte chiuse. E’ questa infatti la richiesta della procura FIGC in merito agli adesivi di Anna Frank che alcuni tifosi biancocelesti avrebbero appeso ...

Anna Frank - la Procura della Figc ha chiesto due turni a porte chiuse e 50mila euro di ammenda per la Lazio : 'La Procura della Federcalcio ha chiesto due turni a porte chiuse e 50mila euro di ammenda per la Lazio'. Lo ha annunciato l'avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile, al termine del processo ...