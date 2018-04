Principi e rintocchi immaginari | a Porcia è magia

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Plof, plof, plof... il Rio Bujon zampilla dalla profondità della terra ed è. A pochi passi del centro storico di, nella provincia di Pordenone, la natura e la città sono un tutt'uno. Dal meraviglioso castello, che dopo 55 generazioni ospita tuttora idied è una tappa obbligata per degustare vino locale, si passa in pochissimo tempo nell'oasi naturalistica del Rio Bujon, il fiume che attraverso polle d'acqua si fa strada nel territorio attestandosi come memoria storica del paese.Eravamo nel Medioevo quando le sue acque venivano usate per punire i bestemmiatori che vi venivano tuffati dentro per scontare quel vizio poco edificante. Nei secoli ha protetto con onore il borgo fortificato dalle intrusioni esterne. C'è stato anche un periodo in cui il Rio Bujon, possiamo dire, in senso lato, abbia sfamato il paese, perchè ...