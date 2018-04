Primo giorno di consultazioni | bloccata la situazione Domani i big da Mattarella

A un mese dalle elezioni - il Primo giorno di consultazioni da Mattarella : il presidente ascolta e prepara un secondo giro : Aspettative basse o nulle. A un mese esatto dal voto delle politiche, Sergio Mattarella comincia il suo giro di consultazioni per tentare di sciogliere la matassa che blocca la formazione di un governo. Ascolto, è la parola d'ordine del presidente della Repubblica che oggi ha cominciato la sua perlustrazione dai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio ...

Consultazioni - il Primo giorno – Meloni : “Sì a un governo di minoranza”. Grasso : “Sostegno a M5s se affronta nostri temi” : Col ritmo lentissimo dei protocolli del Quirinale il primo giorno di Consultazioni passa e cristallizza la situazione, in attesa che il quadro diventi quadro anche a livello ufficiale con la seconda giornata quando – tra le 10 e le 16,30 – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il Pd, Forza Italia, la Lega e il M5s. Nel frattempo gli unici puntelli di un certo peso sono quelli della presidente di ...

Governo - Mattarella chiude il Primo giorno di consultazioni | Meloni : tocca al centrodestra : La leader di Fratelli d'Italia, ultima a salire al Colle dopo Casellati, Fico, gli autonomisti e il Misto: "Confido che Salvini non cada nella trappola del M5s". Grasso invece apre ai pentastellati: "Sostegno se affronta i nostri temi"

Quirinale - Primo giorno di colloqui. Grasso 'Pronti al dialogo con M5s se affronta i nostri temi'. Ma già si pensa al secondo round : ... rispettivamente presidente del Gruppo parlamentare 'Fratelli d'Italia' del Senato e della Camera accompagnati da Giorgia Meloni , capo della forza politica 'Fratelli d'Italia'. Guido Crosetto , ...

Governo - Primo giorno di consultazioni. Grasso apre ai Cinquestelle : Sono iniziate oggi le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati del...

La partecipazione di Sony in Spotify vale 1 - 5 miliardi di dollari : il colosso dello streaming chiude il suo Primo giorno in borsa a 26 - 5 miliardi : 04 apr 2018 - Il primo giorno di Spotify sul mercato azionario si è chiuso, quando le porte del New York Stock Exchange sono state serrate...

Primo giorno di consultazioni - al Colle prima Casellati ora Fico : ROMA - La prima a varcare la porta dello Studio alla Vetrata, ed è anche la prima volta nella sua carriera politica, è stata questa mattina alle 10.30 la neopresidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati . Al via al Quirinale le consultazioni-rebus per tentare di risolvere una delle crisi più ...

Consultazioni governo - la diretta : Primo giorno di colloqui per Mattarella. Incontro di 40 minuti con la Casellati : E’ iniziato il primo giro di Consultazioni al Colle in vista della formazione del governo. I primi ad essere ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il collega della Camera Roberto Fico. A seguire arriveranno le delegazioni dei partiti e l’ultima a essere ricevuta, giovedì 5 aprile, sarà quella del Movimento 5 stelle. Proprio il Capo politico ...

Il Primo giorno di consultazioni - in diretta : Tutte le notizie sugli incontri del presidente della Repubblica con i leader politici, mano mano che arrivano The post Il primo giorno di consultazioni, in diretta appeared first on Il Post.

Spotify : cronaca del Primo giorno a Wall Street : Chi non risica non rosica e questo potrebbe essere il caso di Spotify che ha deciso di sfidare la tempesta hitech e sbarcare a Wall Street nonostante tutto. La tempesta sui tecnologici Ovvero ...

La diretta del Primo giorno di consultazioni al Quirinale : Oggi Mattarella incontrerà i presidenti di Camera e Senato e quelli dei gruppi parlamentari più piccoli: come seguire la giornata in streaming The post La diretta del primo giorno di consultazioni al Quirinale appeared first on Il Post.

Primo giorno di consultazioni : Mattarella prova a risolvere il rebus governo : ROMA - La prima a varcare la porta dello Studio alla Vetrata, ed è anche la prima volta nella sua carriera politica, la neopresidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati . Al via stamattina al Quirinale le consultazioni-rebus per tentare di risolvere una delle crisi più complicate nella storia della ...

Il Primo giorno di Fico : Roma, 29 mar. , AdnKronos, - Esordio morbido per Roberto Fico alla guida dell'aula di Montecitorio, dopo l'elezione alla presidenza, avvenuta sabato scorso. Certo, la seduta non è di quelle che si ...

Il Primo giorno di Fico : Roma, 29 mar. (AdnKronos) – Esordio morbido per Roberto Fico alla guida dell’aula di Montecitorio, dopo l’elezione alla presidenza, avvenuta sabato scorso. Certo, la seduta non è di quelle che si possono definire impegnative: si vota per l’elezione di quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari e il clima d’aula è molto sobrio e pacato. Al punto che il presidente è costretto una sola volta a utilizzare la ...