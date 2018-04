Primavera in Val Venosta | da metà aprile ad inizio maggio il risveglio della Natura

Torri Superiore - all'Ecovillaggio torna il Festival di Primavera 'Sinergie-Insieme è meglio' : ... conferenze e spettacoli curati da professionisti dei rispettivi settori". Sabato pomeriggio, inoltre, negli spazi dell'Ecovillaggio sarà organizzato un mercatino tipico di prodotti agroalimentari e ...

Dolce Pasqua in Val Pusteria : Primavera e piste da sci - caccia alle uova - escursioni e relax nella natura : I profumi della primavera inebriano le vette dolomitiche, accompagnando gli escursionisti lungo i sentieri e i boschi che decorano le cime alpine. Le giornate di sole si allungano, lasciando scintillare praterie e masi ad alta quota. I bambini non vedono l’ora di lanciarsi nella grande caccia delle uova, alla ricerca del tesoro che il coniglietto ha nascosto durante la notte. Negli alberghi della catena altoatesina Falkensteiner, in Val ...

“Quattro ville in fiore” a Tassullo : così la Primavera ha inizio in Val di Non : Una semplice gara podistica? “Quattro ville in fiore” è molto di più! È un’occasione unica per immergersi nei colori, nei profumi e nella storia della Val di Non: un evento aperto a tutti coloro che vogliono dare il via alla bella stagione con una giornata da trascorrere all’aria aperta. Giunta alla 43esima edizione, la manifestazione attraverso la quale Tassullo dà il benvenuto alla primavera torna domenica 22 aprile tra panorami mozzafiato e ...

La Primavera delle Sagre si festeggia con cicerchia - lumache e vini valdostani : Tra figuranti e delizie della cucina locale, la Passione di Cristo rivivrà in uno dei borghi più affascinanti della provincia di Rieti. Quello che va in scena dal 2010 a Oliveto Sabino non è un film ...

Perugia Teatro Festival/"le smanie di Primavera" al teatro morlacchi da aprile a maggio : UMWEB, Perugia. Sei spettacoli, a partire da domenica 8 aprile fino a domenica 20 maggio, per la prima edizione del Perugia teatro Festival al teatro morlacchi, con il titolo "Le smanie di primavera", dove le "smanie" ...

Ark : Survival Evolved è in arrivo su dispositivi iOS e Android questa Primavera : Come riportano i colleghi Eurogamer.net, Studio Wildcard ha annunciato che il suo famoso gioco di sopravvivenza Ark: Survival Evolved arriverà sui dispositivi mobili iOS e Android "questa primavera".Ark mobile è stato sviluppato da War Drum Studios - il team responsabile dei porting mobile di Bully e Grand Theft Auto di Rockstar - e includerà una modalità single-player, così come l'esperienza multiplayer online "completa" di Ark. Di fatto, ...

Alba e Asti salutano la Primavera con la prima edizione de La Dolce Valle : ... indica la strada verso un'esperienza sensoriale senza eguali, attraverso luoghi e prodotti simbolo di un territorio Patrimonio dell'Umanità UNESCO, unico al mondo. Tutte le informazioni e il ...

Dalle settimane gastronomiche al laboratorio vegano : gli appuntamenti per leccarsi i baffi in Val D’Ega (BZ) in Primavera e in estate : Quelli della Val D’Ega (BZ) – nel cuore delle Dolomiti – non sono soltanto sentieri da percorrere a piedi o in sella alle mountain bike. Guidati dai profumi della cucina altoatesina, si può anche raggiungere questo gioiello incastonato nel Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO per una vacanza all’insegna del gusto, scegliendo sul menu delle manifestazioni enogastronomiche quelli che solleticano il palato e rendono più dolce – o salato – il ...

Stardew Valley : multiplayer beta in arrivo questa Primavera? : I creatore di Stardew Valley si chiama Eric Barone e sta programmando di lanciare la beta multiplayer del gioo per questa primavera, riporta IGN.Barone ha annunciato che i progressi nel comparto multiplayer del gioco stanno avanzando bene, inoltre il lavoro sulle nuove funzionalità è terminato mentre le linee di testo sono attualmente in fase di localizzazione. In seguito alla fase di traduzione del testo, si passerà a quella di controllo ...