Primato aggiornamento Honor 8 con firmware B404? I modelli interessati

(Di mercoledì 4 aprile 2018) L'8 continua spedito con il pacchettoappena segnalato in Europa. Seppur non si tratti ancora di Oreo che pure è atteso per lo smartphone, tra qualche conferma e pure altrettante smentite, ecco che lo smartphone godrebbe (praticamente in anteprima) della patch di sicurezza del mese di aprile di cui la stessa Google ha fornito il bollettino con le vulnerabilità risolte solo ieri 3 aprile. Almeno è quanto riporta dalla nostra fonte Stechguide.com.Idal nuovissimo pacchettosono tutti quelli diffusi in Europa. Ci riferiamo agli esemplari FRD-L19, FRD-L09 e FRD-L02 che sono commercializzati anche in Italia. Come anticipato, il pacchetto appena avvistato ma non ancora diffuso via OTA, potrerebbe con se anche la patch di sicurezza di aprile ma ci riserviamo, su questo punto, di effettuare ulteriori verifiche non appena il pacchetto si ...