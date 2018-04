Prima giornata di consultazioni al Colle; Salvataggi delle banche pesano sui conti; Per

Governo - con Fratelli d'Italia si chiude la Prima giornata di consultazioni | Foto : Via con i presidenti di Senato e Camera, Alberti Casellati e Fico, seguiti dall'unico presidente emerito ancora in vita, Giorgio Napolitano. Grasso: sostegno a M5s se affronta nostri temi. chiude Fratelli d'Italia, gli altri partiti domani.

Consultazioni - al via la Prima giornata Casellati e Fico al Colle | : - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i vertici istituzionali e le forze politico-parlamentari

Consultazioni - al via la Prima giornata Roberto Fico al Quirinale| : - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i vertici istituzionali e le forze politico-parlamentari

Consultazioni - al via la Prima giornata Casellati al Quirinale | : Il presidente della Repubblica Mattarella riceve nel suo Studio alla Vetrata i vertici istituzionali e le forze politico-parlamentari

Pallapugno. Tutti i risultati della Prima giornata di Serie A e Serie B : partenza col botto per Imperiese - Taggese e Don Dagnino : Inizio roboante nei campionati di pallapugno di Serie A e Serie B: ecco nel dettaglio tutto quello che è successo nel turno inaugurale dei due tornei dove sono inserite anche le quadrette di Imperiese ...

Pallapugno. Tutti i risultati della Prima giornata di Serie e Serie B : partenza col botto per Imperiese - Taggese e Don Dagnino : Inizio roboante nei campionati di pallapugno di Serie A e Serie B: ecco nel dettaglio tutto quello che è successo nel turno inaugurale dei due tornei dove sono inserite anche le quadrette di Imperiese ...

La Prima giornata del Torneo Internazionale Città della Pace : Gli interventi sono intervallati da alcuni spettacoli e balli hip hop. La giornata si è quindi conclusa al meglio anche grazie al tempo che è resistito ed è rimasto tutto il giorno a favore dei ...

Golf - PGA Tour 2018 : Sam Ryder al comando dello Houston Open dopo la Prima giornata : I protagonisti del PGA Tour si avvicinano al primo Major stagionale e, come di consueto, lo preparano disputando lo Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari). Lo storico torneo nato nel 1946, che si disputa sul percorso par 72 del Golf Club of Houston (Humble, Texas, Stati Uniti), vede al comando l’americano Sam Ryder con lo score parziale di -8. Tuttavia la classifica del primo round è incompleta a causa della sospensione del giro ...

Volley : Girl League - Monza guida la classifica dopo la Prima giornata : Monza - Grande equilibrio e pallavolo di alta intensità hanno inaugurato la prima giornata della Girl League 2018 , la manifestazione organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, riservata ai ...

Lavoro : a Palermo la Prima giornata delle vittime del dovere : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - I loro nomi vengono spesso dimenticati, superati dall’incalzare della cronaca. Erano operai, infermieri, poliziotti, carabinieri, magistrati, medici, cittadini, morti mentre facevano il proprio dovere. La Cisl Fp, la Filca Cisl e la Cisl Sicilia, insieme con il Comune

Lavoro : a Palermo la Prima giornata delle vittime del dovere : Palermo, 27 mar. , AdnKronos, I loro nomi vengono spesso dimenticati, superati dall'incalzare della cronaca. Erano operai, infermieri, poliziotti, carabinieri, magistrati, medici, cittadini, morti ...

Boxe - Europei Under22 2018 : sono cinque le affermazioni dell’Italia nella Prima giornata : A Targu Jiu, in Romania, sono scattati oggi gli Europei Under 22 di Boxe: dei sette azzurri in gara quest’oggi cinque sono passati al turno successivo, mentre due sono stati sconfitti. Le sei azzurre ai quarti saliranno sul ring mercoledì 28, mentre tra domani e martedì si completeranno sedicesimi ed ottavi dei tabelloni maschili. Ad esordire per prime quattro italiane, impegnate negli ottavi di finale delle rispettive categorie. Nei 51 kg ...

Campionato Primavera 1 : calendario giornata 24 e orari tv Rai e Sportitalia Video : Le partite del #Campionato Primavera 1 torneranno ad essere giocate il prossimo weekend, al termine del Torneo di Viareggio 2018 [Video], competizione che si avvia alla sua conclusione nella data di mercoledì 28 marzo, data in cui è fissata la finalissima. A re il calendario delle partite e gli orari tv delle gare trasmesse in diretta su Rai Sport e Sportitalia. In testa alla classifica del Campionato Primavera c'è la coppia Atalanta - #Inter ...

F1 - Hamilton firma la Prima giornata di prove libere in Australia : F1, Hamilton firma la prima giornata di prove libere in Australia Lewis Hamilton è partito davanti a tutti andando a caccia del suo quinto titolo di F1. L’inglese della Mercedes è stato il più veloce al termine della prima giornata di prove libere del GP inaugurale in Australia, chiusa con il miglior tempo di 1’23″931. […]