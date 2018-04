Pressione fiscale al 42% in Italia

Istat : Pressione fiscale cala al 42 - 4% nel 2017 : Roma, 1 mar. , askanews, Nel 2017 la pressione fiscale complessiva, ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali in rapporto al Pil, è risultata pari al 42,4%,...

Tasse : in Italia la Pressione fiscale è la più alta al mondo : L'Ufficio studi di Confcommercio annuncia un primato che non risolleverà l'umore degli Italiani: il nostro Paese è al primo posto per livell... Continua a leggere su radio 105