Precisazioni hotspot Vodafone gratuito per vecchi clienti al 4 aprile | tethering incluso

(Di mercoledì 4 aprile 2018) La notizia relativa all'per idopo il primo passo compiuto per le nuove attivazione ha letteralmente mandato ieri 3in visibilio molti fedelissimi dell'operatore costretti da tempo a dover pagare il servizio. Ilda smartphone a tablet o computer secondo la delibera 68/18/CONS dell’AGCOM non deve prevedere alcun costo ma il vettore lo ha davvero azzerato per tutti?Nella procedura consigliata nella giornata di ieri nelle nostre pagine, suggerivamo di contattare l'assistenza per chiedere espressamente l'attivazione dell'. Abbiamo effettuato tutti i passaggi indicati, contattando in chat un esperto e ottenendo immediatamente conferma delche sarebbe stato reso completamente free nel giro di un paio d'ore. A circa 24 ore dal contatto, tuttavia, non abbiamo ancora ottenuto quanto promesso e in ...