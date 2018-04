Potete aiutare anche voi Casa Oz | il rifugio per le famiglie con figli malati

«Genitori - ecco come Potete aiutare i vostri figli bullizzati» : Michele Ruffino aveva 17 anni. Si è tolto la vita gettandosi da un ponte ad Alpignano, in provincia di Torino, il 23 febbraio. La mamma, Maria Catambrone Raso, ha spiegato: «Mio figlio è nato sano. Poi, a sei mesi, dopo un vaccino, si è ammalato. Aveva problemi alle braccia e alle gambe e faticava a muoversi. E c’erano le prese in giro, gli sfottò». Ha trovato una lettera con cui Michele dava l’addio al mondo: «Ho sempre dovuto lottare (…), ...