Posti di lavoro in cambio di voti Ai domiciliari l' ex deputato Salvino Caputo

Auchan chiude ipermercati : a rischio centinaia di Posti di lavoro Video : #Auchan chiude, senza preavviso, gli ipermercati di Napoli e Catania. Una vera e propria doccia fredda ha accolto i lavoratori che vedono messi a rischio centinaia di posti di lavoro [Video] dall’improvvisa decisione dell’azienda francese di vendere l'ipermercatiodi via Argine a Napoli, dove sono impiegate 138 persone, e di chiudere il centro La Rena di Catania, che da' lavoro a 108 dipendenti. Immediate le reazioni dei sindacati che hanno ...

Ocse : 66 milioni di Posti di lavoro ad alto rischio di automazione : Roma, 3 apr. , askanews, - Nelle economie avanzate l'equivalente di 66 milioni di lavoratori, quasi uno su 6, sono ritenuti ad "elevato rischio di automazione". Lo afferma l'Ocse in base ad una ...

AUCHAN CHIUDE A NAPOLI E CATANIA/ Ipermercato venduto all'improvviso : centinaia di Posti di lavoro a rischio : AUCHAN CHIUDE a NAPOLI e CATANIA: l'Ipermercato è stato venduto ai francesi di Sole 365 senza che i sindacati venissero avvisati. Adesso a rischio ci sono centinaia di posti di lavoro.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 15:57:00 GMT)

Trecento Posti di lavoro oggi in edicola : ... è in cerca di talenti a Manerba e sviluppa una selezione a cui partecipano danzatori di tutto il mondo.Tutte le informazioni e le curiosità nelle nostre pagine degli spettacoli sull'edizione odierna ...

"Uccisi da Amazon" : 10 mila Posti di lavoro a rischio : In America parlano di “Death by Amazon”, ossia di commercio tradizionale “ucciso da Amazon”, ma anche in Italia stiamo sperimentando proprio in queste settimane gli effetti del boom online nei confronti di alcune delle catene più importanti nella grande distribuzione. Trony è stata costretta a chiudere diversi punti vendita in 6 regioni, se la passano male anche Euronics e Mediaworld (i tedeschi di Mediamarkt hanno già trasferito 500 ...

Lavoro - che fatica : ecco quanti sono i lavoratori italiani stressati e i settori più esPosti : ...per migliaia di italiani Lo stress da Lavoro potrebbe diventare un vero e proprio problema per migliaia di individui attivi e avere conseguenze negative sulla rendita e dunque anche sull'economia dei ...

Il Jobs Act ha eliminato la mobilità e ridimensionato la Cig : a fine anno a rischio 180 mila Posti di lavoro : Con il Jobs Act la mobilità è scomparsa e c'è stato un ridimensionamento di fatto degli altri ammortizzatori sociali, a tal punto che da questo fine anno molte aziende non potranno più pensare alla ...

Ex lanificio - arrivano il Brico - il discount e 30 Posti di lavoro : Da luogo di produzione a luogo di consumo, ma senza consumo non c'è produzione quindi l'area dell'ex filatura torna nel circuito dell'economia, dopo stagioni di sviluppo e di crisi: nel 1976, dopo la ...

Sciopero 23/3 - ATA : persi quasi 4mila Posti nonostante il carico di lavoro : Comunicato Anief – Oggi lo Sciopero è dedicato anche al personale ATA. Mentre si continua a parlare di riforma della scuola e di rilancio dell’istruzione pubblica italiana, gli organici del personale scolastico continuano a ridursi: per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, negli ultimi sei anni sono stati cancellati 3.667 posti, che sommati […] L'articolo Sciopero 23/3, ATA: persi quasi 4mila posti ...

Puglia - assessore Mazzarano si dimette dopo servizio di Striscia. ‘Posti di lavoro in cambio di favori in campagna elettorale’ : Accusato da un servizio di Striscia la Notizia di aver ricambiato la concessione di un comitato elettorale con la promessa di assumere due persone, si dimette l’assessore allo Sviluppo Economico della Puglia, Michele Mazzarano. È il terzo componente della giunta di Michele Emiliano ‘costretto’ alle dimissioni negli ultimi mesi, dopo Gianni Giannini coinvolto in un’inchiesta per corruzione e Filippo Caracciolo recentemente ...

Conad apre un nuovo store Creati 35 nuovi Posti di lavoro : ... dal biologico al locale, con un ampio assortimento di prodotti a Km zero, ai prodotti senza glutine, per celiaci e ad alta digeribilità, legati al mondo benessere. Tra le novità, la presenza di un'...