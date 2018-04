Pomeriggio 5 | la verità sull’abbandono de L’Isola di Franco Terlizzi

lanostratv

: @lloucin Buon pomeriggio Luana, la verità è sempre scomoda, specie in certi frangenti, ma alla fine trionfa sempre. buon proseguimento - amfdistefano : @lloucin Buon pomeriggio Luana, la verità è sempre scomoda, specie in certi frangenti, ma alla fine trionfa sempre. buon proseguimento - notizie_star : L'Isola dei famosi, perché Franco ha lasciato il gioco La verità a Pomeriggio 5: - itslaylaprs : Sono la solita cogliona, questa è la verità. Buongiorno, buon pomeriggio e buona notte. -

(Di mercoledì 4 aprile 2018): la5 sull’addio de L’Isola Voleva vivere L’Isola dei famosi come un periodo di riposo e invece perl’esperienza da naufrago è stata una dura prova tra insulti, incomprensioni e liti furibonde fino al ritiro dal gioco a causa di un malore. L’ex pugile è stato il meno famoso della turbolenta tredicesima edizione de L’Isola dei famosi, dopo aver vinto la prima edizione social di Saranno Isolani. Nella puntata del reality in onda ieri sera, Alessia Marcuzzi ha spiegato che l’ex pugile si sentiva male già da un pò di tempo e le continue discussioni hanno contribuito al suo malessere. La conduttrice non ha rivelato il problema di salute per ragioni di privacy invitandoad esporlo ma proprio quando lo stava spiegando, l’ex naufrago è stato interrotto. Il dettaglio censurato in ...