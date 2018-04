Polizia stradale - Contromano sull' A7 | colpa del navigatore

Sicurezza stradale : Veneto - accordo tra Inail e Polizia di Stato : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) - Il 20 marzo verrà sottoscritto presso la Sede regionale dell’Inail a Venezia l’accordo tra Inail Veneto e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compartimento della Polizia stradale per il Veneto, per prevenire gli incidenti e promuovere la Sicurezza su strada, attrave

Sicurezza stradale : Veneto - accordo tra Inail e Polizia di Stato : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) – Il 20 marzo verrà sottoscritto presso la Sede regionale dell’Inail a Venezia l’accordo tra Inail Veneto e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compartimento della Polizia stradale per il Veneto, per prevenire gli incidenti e promuovere la Sicurezza su strada, attraverso la realizzazione di iniziative congiunte rivolte al mondo della scuola e del lavoro. Tale accordo sarà siglato in attuazione ...

Venezia : ragazza investita in tangenziale - Polizia stradale identifica il pirata : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) - La polizia stradale ha identificato oggi il conducente del furgone, che nella serata di venerdì 9 marzo lungo la tangenziale A57 di Mestre ha investito una ragazza di 18 anni che vagava in stato confusionale all’altezza dello svincolo della Rotatoria Marghera. Si tratt

Venezia : ragazza investita in tangenziale - Polizia stradale identifica il pirata : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) – La polizia stradale ha identificato oggi il conducente del furgone, che nella serata di venerdì 9 marzo lungo la tangenziale A57 di Mestre ha investito una ragazza di 18 anni che vagava in stato confusionale all’altezza dello svincolo della Rotatoria Marghera.Si tratta di un uomo di 53 anni, di Stra, che a bordo di un furgone percorreva il tratto di tangenziale a rientro dalla propria attività ...

Polizia - quattro nuovi funzionari in servizio alla Questura e alla Stradale di Aosta : Laureata in giurisprudenza e titolare di un master in 'Scienza della Sicurezza', è stata assegnata alla Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione, diretta dal vicequestore ...

Una Hyundai ix35 Fuel Cell per la Polizia stradale del Trentino-Alto Adige : Una Hyundai ix35 Fuel Cell entra a far parte del parco mezzi in uso al Compartimento Polizia Stradale per il Trentino–Alto Adige e Belluno. Il SUV elettrico alimentato a idrogeno, appositamente...

Polizia stradale salva 26 cuccioli di cane stipati in una sola gabbia : due denunciati : Trasportavano 26 cuccioli di cane di varie razze stipati in un'unica gabbia, nel bagagliaio di un furgone in viaggio sulla A1. Li ha scoperti la Polizia stradale di Pian del Voglio, nel...

Cane in pericolo sulla Siena Firenze : la Polizia stradale ferma il traffico e la salva : Cagnetta in pericolo sulla Palio: la Polstrada ferma il traffico e la salva. Continua l'impegno della polizia stradale in Toscana, a tutela degli animali, in pericolo di finire sotto le ruote dei ...

Sicurezza stradale : da Enel Triveneto dispositivo Top Crash' a Polizia stradale Veneto (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nell’anno 2017 in Veneto per quanto riguarda i dati della Polizia Stradale, si è riscontrato rispetto al 2016 una diminuzione del 4,7% nel numero complessivo degli incidenti stradali rilevati così ripartita: incidenti con conseguenze mortali -18,2%, incidenti con lesioni

Sicurezza stradale : da Enel Triveneto dispositivo Top Crash' a Polizia stradale Veneto (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il progetto rientra nell’ambito del Protocollo, siglato a marzo dello scorso anno, sulla Sicurezza Stradale e la prevenzione degli infortuni stradali, per contenere il fenomeno degli incidenti in itinere, che attualmente rappresentano una delle principali cause di infortu

Sicurezza stradale : da Enel Triveneto dispositivo Top Crash' a Polizia stradale Veneto (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La Sicurezza e la salute sul lavoro - ha sottolineato Zappelloni - rappresentano una priorità per l’Azienda e da alcuni anni ci siamo fortemente impegnati ad affrontarla con un approccio sempre più operativo, focalizzato e vicino al campo di azione. Chiavi vincenti della

Sicurezza stradale : da Enel Triveneto dispositivo Top Crash' a Polizia stradale Veneto : Venezia, 27 feb. (AdnKronos) - E-Distribuzione (Gruppo Enel) TriVeneto dona alla Polizia Stradale del Veneto un dispositivo “Top Crash”, l’innovativo sistema che consente di ridurre notevolmente i tempi di rilevamento degli incidenti stradali - con riproduzione in tempo reale del rilievo planimetric

