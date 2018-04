PMA in età avanzata | indagini genetiche pre impianto

fondazioneserono

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Tra i fattori responsabili della riduzione fisiologica del tasso di gravidanze evolutive, un ruolo centrale è rappresentato dalle anomalie cromosomiche dell’embrione e, in particolar modo, dalle aneuploidie. Le aneuploidie consistono in cambiamenti del numero dei cromosomi che normalmente caratterizzano l’individuo (46XX per la femmina, 46XY per il maschio); si parla ad esempio di trisomia quando è presente un cromosoma in più (tra queste la trisomia 21 o sindrome di Down), mentre si parla di monosomia quando si riscontra l’assenza di un cromosoma (ad esempio sindrome di Turner in cui è presente un solo cromosoma sessuale X). La perdita o l’acquisizione di un cromosoma può avere effetti diversi che vanno, a seconda del cromosoma interessato, dallo sviluppo anomalo dell’individuo all’aborto spontaneo precoce. Numerosi studi condotti su materiale abortivo hanno dimostrato che circa la ...