aldiladelcinema

: Placido Domingo Jr. Ospite d’onore a “La pellicola d’Oro” - Aldiladelcinema : Placido Domingo Jr. Ospite d’onore a “La pellicola d’Oro” - LiciaGargiulo : Placido Domingo Jr. Ospite d’onore a “La pellicola d’Oro” - de_camillis : La_Pellicola_D'Oro_Placido_Domingo_Jr_Ospite_Internazionale_ -

(Di mercoledì 4 aprile 2018)Jr. sarà l’della VIII^ edizione de “LaD’Oro che si svolgerà venerdì 4 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, il prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, l’ideatore del Premio.Jr. (figlio del celebre cantante di opera Plàcido), sarà alla cerimonia di premiazione in veste di premiatore e di cantante, deliziando il pubblico con alcuni brani tratti da celebri film. Tra i film che quest’anno concorreranno per l’ambito riconoscimento compaiono “Ammore e malavita”, “La Tenerezza”, “L’Esodo”, “Fortunata”. La lista completa dei film si puo’ trovare al seguente link: http://www.artnove.org/wp/blog/film-in-concorso-2018/ Le votazioni per la scelta delle ...