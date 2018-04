Pietro Tartaglione e Cecilia Capriotti hanno fatto pace

Pietro Tartaglione lancia un messaggio a Rosa Perrotta dopo L’isola : Isola dei Famosi: la promessa di Pietro Tartaglione per Rosa Perrotta Pietro Tartaglione è tornato a rimarcare sui social quanto comunicato a Rosa Perrotta ieri sera. La diretta dell’Isola dei Famosi ha regalato infatti all’ex tronista una sorpresa molto gradita: Rosa è riuscita a parlare con il fidanzato. Pochi secondi di conversazione per i due ex protagonisti di Uomini e Donne che sono serviti però al corteggiatore per ...

Pietro Tartaglione : “Rosa e Marco Ferri insieme? Cecilia Capriotti è una brutta persona” : Il fidanzato di Rosa Perrotta difende l’ex tronista di Uomini e Donne e attacca Cecilia Capriotti sul gossip su Marco Ferri Pietro Tartaglione contro Cecilia Capriotti. Il fidanzato di Rosa Perrotta non ha apprezzato il gossip diffuso dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. A detta della showgirl, una ragazza fidanzata ci avrebbe provato in Honduras con […] L'articolo Pietro Tartaglione: “Rosa e Marco Ferri insieme? ...

Rosa Perrotta all’Isola fa un’ammissione su Pietro Tartaglione : Isola dei Famosi: le parole di Rosa Perrotta su Pietro Tartaglione Siamo giunti quasi alla fine di quest’edizione dell’Isola e i concorrenti cominciano ad avvertire come insostenibile la lontananza dai propri cari. È sempre più frequente, infatti, che i naufraghi si abbandonino a lunghi sfoghi in cui palesano la mancanza delle persone più importanti della loro vita. Questa volta è toccato a Rosa Perrotta abbandonarsi alla malinconia e a fare ...

Isola dei Famosi : il pensiero di Rosa Perrotta per Pietro Tartaglione : Rosa Perrotta pensa al fidanzato all’Isola dei Famosi: il pensiero speciale per Pietro Tartaglione Non manca tanto alla fine di questa edizione dell’Isola dei Famosi eppure, oggi, la malinconia sembra aver avuto la meglio su alcuni naufraghi. Tra questi, nello specifico, c’era anche Rosa Perrotta che, apparsa giù di morale, ha confidato ai suoi compagni […] L'articolo Isola dei Famosi: il pensiero di Rosa Perrotta per ...

L’Isola dei Famosi : Pietro Tartaglione difende Rosa Perrotta : Pietro Tartaglione prende le difese di Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi Mara Venier durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha chiesto a Elena Morali e Rosa Perrotta cosa avessero fatto nella loro vita per permettersi di attaccare Alessia Mancini e un sapiente uomo di spettacolo come Nino Formicola. Elena Morali ha partecipato a La Pupa e il Secchione su Italia1, è diventata famosa per una storia d’amore con ...

Pietro Tartaglione : 'Quando Rosa tornerà dall'Isola matrimonio o figlio' Video : L'avventura sull'#Isola dei Famosi 2018 continua nei migliori dei modi per l'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne [Video], Rosa Perrotta. La giovane naufraga ben presto potrebbe riabbracciare il compagno, Pietro Tartaglione, facendo rientro a casa, in Italia. Il ritorno di Rosa dal suo amato che ricordiamo essere il corteggiatore scelto dalla tronista riservera' un grande colpo di scena a tutti i suoi fan: a svelarne i dettagli è ...

Pietro Tartaglione : 'Quando Rosa tornerà dall'Isola matrimonio o figlio' : L'avventura sull'Isola dei Famosi 2018 continua nei migliori dei modi per l'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Rosa Perrotta. La giovane naufraga ben presto potrebbe riabbracciare il compagno, Pietro Tartaglione, facendo rientro a casa, in Italia. Il ritorno di Rosa dal suo amato (che ricordiamo essere il corteggiatore scelto dalla tronista) riserverà un grande colpo di scena a tutti i suoi fan: a svelarne i dettagli è proprio il ...

Rosa Perrotta coinvolta nel canna-gate? Parla il fidanzato Pietro Tartaglione : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta coinvolta nel canna-gate? Parla il fidanzato Pietro Tartaglio Pietro Tartaglione rompe finalmente il silenzio sul canna-gate e sulle accuse che Eva Henger avrebbe mosso nei confronti della fidanzata Rosa Perrotta in questi giorni. Dopo aver fatto il nome di Francesco Monte, infatti, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe tirato in ballo […] L'articolo Rosa Perrotta coinvolta nel canna-gate? ...

U&D - Pietro Tartaglione innamorato : 'Quando Rosa Perrotta torna dall'Isola ci sposiamo o facciamo un figlio' : ROMA - 'Non resisto più senza di lei! Non vedo l'ora che torni da me per sposarla! Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio'...