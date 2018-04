Pic-nic e selfie a Rigopiano | lo sfogo dei parenti delle vittime

Sulle Dolomiti esplodono i colori dell’estate : escursioni e Pic-nic per ammirare la fioritura : San Viglio di Marebbe (BZ) è un paesino idilliaco incastonato nel Parco protetto più grande dell’Alto Adige/Südtirol, quello di Fanes-Sennes-Braies. Sorgendo in una valle laterale tra la Val Badia e la Val Pusteria, sorge lontano dal traffico ed è il punto di partenza ideale per indimenticabili escursioni alla scoperta delle Dolomiti – Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’Excelsior Dolomites Life Resort****S che gode di una vista ...

A Rigopiano la Pasquetta dell’orrore : dopo Pic-nic e selfie tra le macerie indagano i carabinieri : A Rigopiano la Pasquetta dell’orrore: dopo pic-nic e selfie tra le macerie indagano i carabinieri La denuncia del Comitato delle vittime: “Il sito dell’hotel spazzato via dalla valanga del 18 gennaio 2017 è stato preso letteralmente d’assalto da decine di persone, nonostante i divieti d’accesso” Continua a leggere

A Rigopiano la Pasquetta dell'orrore : Pic-nic e selfie tra le macerie - indagano i carabinieri : La Pasquetta degli orrori a Rigopiano: l'ira dei parenti delle vittime La Pasquetta macabra trascorsa tra le macerie dell'hotel Rigopiano è stata denunciata dal Comitato vittime di Rigopiano, che ...

Roma - dopo il Pic nic di Pasquetta nei parchi è la devastazione : 'Non sono passati i cittadini, sono passati gli Unni', dicono i guardaparco che stanno ripulendo il parco degli Acquedotti ricoperto di rifiuti dopo i pic nic di Pasquetta. Come da tradizione, le ...

L'odissea di Guernica che Picasso non voleva far tornare in patria. Parigi gli dedica una mostra - ma il quadro non c'è : Ci vuole una certa audacia a organizzare una mostra su una tela, e una buona dose di immaginazione a visitarla, sapendo che quella tela non ci sarà. È quello che in questi giorni (e così fino al 29 luglio) accade al Musée Picasso di Parigi dove protagonista e al tempo stesso grande assente è uno dei quadri più segnanti del XX secolo, "Guernica" di Picasso. Manifesto universale pacifista, quest'opera ...

Pasquetta da bollino rosso - prima il Picnic poi in coda sulle autostrade. Gita fuori porta per 11 milioni di italiani : ROMA - Complice la giornata di sole, è stata una Pasquetta da bollino rosso fra gite fuori porta e rientri dalle vacanze pasquali. Traffico intenso sulle autostrade e strade extraurbane, ...

Vesuvio sommerso dai rifiuti per i Pic nic di Pasquetta - in azione i volontari : TORRE DEL GRECO. Pasquetta a rifiuti zero e misure anti-incendio nelle pinete del Parco Nazionale: oggi in azione gli 'angeli' del Vesuvio. Come ogni anno i pic nic sul Vesuvio hanno lasciato delle ...

Isola - Picnic a Pasquetta : i naufraghi gradiscono ma mangiano troppo : Su Leggo.it gli aggiornamenti dell'Isola. La fame è imprescindibile per un reality come l'Isola dei Famosi, ma anche i naufraghi hanno potuto festeggiare la Pasqua. La produzione ha...

Pasquetta - 11 milioni di italiani in gita fuori porta : tra Pic nic al parco - mare e agriturismi : Sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare una gita fuori porta, anche con il classico picnic nel verde nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel...

Pic-Nic scientifici : ... 2 aprile, 25 aprile, 1 maggio 2018 Orari: 10:30 Cosa faremo: Spettacoli al planetario: 11:30, 12:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00 , consigliata la prenotazione, Pic- Nic scientifici: 15:30 - 16:30-17:...

Potenza - manifesto choc contro il femminicidio : “Amore se mi uccidi - dopo chi Picchi?” : Il manifesto, apparso sulle strade di Potenza per promuovere un convegno sulla violenza di genere, ha provocato l'ira della consigliera di parità effettiva della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi, che ne ha chiesto l'immediata rimozione: "Modalità in contrasto con il buonsenso e il rispetto della dignità femminile".Continua a leggere