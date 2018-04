Piazza Affari perde quota | male CNH e Stm

Il Real colpisce la Juve anche a Piazza Affari : La spettacolare rovesciata di Cristiano Ronaldo e il pesantissimo 0-3 inflitto dal Real Madrid in Champions League costano carissimo alla Juventus. La probabile uscita dalla competizione europea - a ...

Piazza Affari : sell-off per CNH Industrial : Si muove in profondo rosso il leader globale nel settore dei capital goods , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,37% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana ...

Borse europee deboli. Piazza Affari si allinea : Teleborsa, - Partenza debole per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che non si allineano al rimbalzo di Wall Street. A frenare gli acquisti ancora una volta i timori per una guerra ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati sul mercato del lavoro (4 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende alcuni interessanti dati macroeconomici. In particolare sul mercato del lavoro. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 04:56:00 GMT)

Piazza Affari promuove l'accordo tra Mediaset e Sky : Piazza Affari promuove l'accordo tra Mediaset e Sky Il titolo del Biscione arriva a toccare +7,9%. Gli analisti promuovono a pieni voti l’intesa siglata tra Pier Silvio Berlusconi e Andrea Zappia Continua a leggere

Piazza Affari in lieve rialzo : Chiusura negativa per le piazze finanziarie europee nel giorno di ripresa delle contrattazioni dopo la pausa pasquale. Solo Milano termina in verde, grazie soprattutto a Mediaset ed Fca. Nonostante il ...

Piazza Affari promuove l'accordo tra Mediaset e Sky : Seduta di forti acquisti per Mediaset in Piazza Affari dopo l'accordo con Sky che permette uno "scambio" di piattaforme, una maggiore diffusione dei canali del Biscione e una valorizzazione dei ...

Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 44% - vola Mediaset : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,44% a 22.510 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,38% a quota 24.754 punti. ...

Piazza Affari promuove l'accordo tra Mediaset e Sky : Il titolo del Biscione arriva a toccare +7,9%. Gli analisti promuovono a pieni voti l'intesa siglata tra Pier Silvio Berlusconi e Andrea Zappia

Mediaset chiude in forte rialzo a Piazza Affari dopo l’accordo con Sky : Il titolo del biscione ha concluso la seduta odierna con un rialzo del 6,4% a 3,31 euro beneficiando dell'intesa sullo scambio di contenuti con Sky. L'articolo Mediaset chiude in forte rialzo a Piazza Affari dopo l’accordo con Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset - dopo l'accordo sui programmi con Sky guadagna oltre il 7% a Piazza Affari : Un 'botto' pazzesco: nella prima seduta di Borsa dopo il raggiungimento dell'accordo con Sky, il titolo Mediaset è schizzato a Piazza Affari guadagnando il 7,58% a pochi minuti dal suono della ...

Piazza Affari : dopo l'accordo con Sky Mediaset corre in Borsa : corre in Borsa Mediaset dopo un prolungamento dell'asta di apertura e arriva a segnare un rialzo del 7,9%. Il titolo trae beneficio dall' accordo con Sky per una pay-tv sul digitale terrestre ...

Piazza Affari : Mediaset corre in Borsa dopo l’accordo con Sky : Piazza Affari: Mediaset corre in Borsa dopo l’accordo con Sky Il titolo del Biscione arriva a toccare +7,9%. Gli analisti promuovono a pieni voti l’intesa siglata tra Pier Silvio Berlusconi e Andrea Zappia Continua a leggere

Piazza Affari : dopo accordo con Sky Mediaset corre - +7 - 58% - : corre in Borsa Mediaset dopo un prolungamento dell'asta di apertura e segna un rialzo del 7,58% a 3,35 euro. Il titolo trae beneficio dall'accordo con Sky per una pay-tv sul digitale terrestre ...